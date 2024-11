Ángela Aguilar dice que ya no necesita justificarse

El nombre de Ángela Aguilar, actualmente, es sinónimo directo de polémica, debido a la forma en la que su relación con Christian Nodal se dio a conocer a nivel público, y por cómo en medio de la controversia la pareja decidió contraer nupcias contra todo pronóstico.

Ahora, para sumarse al escándalo la revista Glamour la coloca como una de las mujeres del año 2024 y para dicho medio Ángela rompe el silencio para asegurar que si las decisiones que tomas no perjudican a nadie y son para tu beneficio entonces no tienes porqué justificarlas.

Pero, antes de que dicha revista se sumara a esta narrativa, ¿qué echo desató la ira del público? Aquí te lo explicamos todo.

Los fans de los cantantes y así mismo sus haters, no habían terminado de asumir tanto la relación como la boda, cuando la hija de Pepe Aguilar volvió a poner “el dedo en la yaga” realizando una entrevista, completamente en inglés, para asegurar que su relación con Nodal no sólo no incómodo a nadie, sino que era del conocimiento de todas las partes involucradas, destacando que por todo ello nadie había terminado con el corazón roto dentro de esta historia.

Lo anterior hizo que Cazzu, mamá de la única hija de Nodal, abandonara el silencio autoimpuesto para asegurar que ella no estaba enterada de nada, y que ella sí había sufrido en el proceso. Exponiendo así que nadie tenía porque hablar por ella ni sobre sus sentimientos, porque esos como tal le pertenecen.

Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme", Ángela Aguilar – Cantautora.

La declaración de Cazzu, para muchos, fue la gota que rebalsó el vaso y convirtió a la esposa de Nodal en “la otra” o “la amante”.

En medio de toda esta controversia, la revista Glamour en su edición para Latinoamérica presentó sus portadas con las mujeres del año, entre las cuales aparece Aguilar. El público de inmediato rechazó la publicación señalando todo lo anterior como suficiente prueba de no ser merecedora con dicha distinción.

Ángela por su parte, casi que haciendo “oídos sordos” conversó con Glamour para asegurar que ya no necesita justificar ni sus acciones ni sus decisiones. “Si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse. Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme; sin embargo, estos últimos meses he comprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas”.

Según destacó el portal de Mezcal TV, la joven cantante clasificó a sus detractores como psicópatas por querer controlar su vida, pues sabe que lo único que logran estas personas es terminar con su salud mental severamente dañada al no lograr su objetivo.

