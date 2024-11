Dollar Tree: estos son 5 productos a comprar hoy y 2 que deberías evitar

Dollar Tree es una tienda muy popular porque puedes encontrar productos a precios realmente económicos, pero debes tener cuidado porque no todo lo que vende es de calidad confiable.

En Dollar Tree muchos artículos son una muy buena opción, pero otros pueden resultar en una mala inversión y brindarte una mala experiencia.

Conoce cuáles son los 5 productos de Dollar Tree que deberías comprar hoy mismo, y 2 que debes evitar a toda costa, según un análisis de MSN.

No te los pierdas

1. Perchas antideslizantes

Las perchas cubiertas de terciopelo sí valen la pena porque son bastante resistentes, tienen un diseño elegante y se adaptan fácilmente a las barras de un armario gracias a sus ganchos grandes. Son realmente una opción económica para organizar tu ropa.

2. Contenedores apilables de almacenamiento

Los contenedores apilables son muy útiles para organizar diferentes objetos. Sus medidas son de 13.78 x 10.63 x 8.78 pulgadas, están disponibles en varios colores y son bastante resistentes.

3. Almohadas de viaje de espuma

Las almohadas de viaje con espuma viscoelástica de Dollar Tree de $5 son una buena compra. Son perfectas para quienes viajan con frecuencia o simplemente quieren mejorar su descanso en el hogar. En otros lugares se venden por $20 dólares o más, pero en Dollar Tree cuestan $5.

4. Cuencos de acero inoxidable para mascotas

Estos trastos para mascotas tienen una capacidad de 26.37 onzas, y son perfectos para perros o gatos pequeños. Son muy duraderos y resistentes y solo cuestan $1.25.

5. Contenedores de plástico con asas

Los contenedores de plástico son perfectos para guardar cosas en el armario, como artículos de limpieza, manualidades o juguetes. Su precio es de $1.25 dólares y son una buena opción para organizarse.

Evita estos productos

1. Baterías E-Circuit Super Heavy-Duty

Las baterías E-Circuit Super Heavy-Duty de Dollar Tree cuestan $1.25, y aunque son baratas no se recomiendan porque no duran tanto como las marcas más reconocidas.

2. Botellas de agua con marca de tiempo

Las botellas de agua con marcas de tiempo no son recomendables, porque aunque pueden parecer una buena idea para hidratarte, no están aisladas, lo que significa que, si agregas hielo, se formarán gotas de condensación en el exterior, lo que puede ser incómodo. Y si no usas hielo, el agua se calentará rápidamente.

