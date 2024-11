Trump dice que su gobierno “no tendrá otra opción” que las deportaciones masivas

El presidente electo, Donald Trump, aseguró este jueves que su administración “no tendrá otra opción” que llevar a cabo las deportaciones masivas que prometió en su campaña.

“No es una cuestión de precio”, dijo Trump a NBC News cuando le preguntaron sobre cuánto costaría llevar a cabo las deportaciones masivas.

“En realidad, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se quedan aquí, no hay precio”, añadió el presidente electo en su primera entrevista tras ganar las elecciones.

Trump, quien en la entrevista atribuyó parcialmente su trunfo por su discurso sobre la inmigración, aseveró que quiere que los migrantes lleguen a Estados Unidos, pero “legalemente” y “con amor por el país”.

“Obviamente, tenemos que hacer que la frontera sea fuerte y poderosa y, al mismo tiempo, queremos que la gente venga a nuestro país”, dijo a NBC News. “Y, como saben, no soy alguien que diga: ‘No, no pueden entrar’. Queremos que la gente venga”.

El presidente electo también destacó los grupos de votantes que atrajo, incluyendo a buena parte de los latinos, y lo adjudicó a que los demócratas “no están en línea con la mentalidad del país”.

Sobre sus llamadas con Biden, Harris y líderes

Trump mencionó durante la entrevista que sus conversaciones con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fueron “muy agradables y respetuosas”.

Detalló que Harris “habló sobre la transición y dijo que le gustaría que fuera lo más fluida posible, con lo que estoy de acuerdo, por supuesto”.

También informó que acordó por teléfono con Biden almorzar juntos “muy pronto”.

Además, Trump señaló que ha hablado con 70 líderes mundiales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. También dijo que espera hablar próximamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

