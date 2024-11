Andrés Guardado anuncia su retiro del fútbol

El futbolista mexicano y mediocampista del Club León, Andrés Guardado, anunció este jueves su retiro formal del fútbol por medio de un video compartido en sus redes sociales en las que se mostró bastante emocional ante la decisión; el jugador detalló que finalizará el torneo Apertura 2024 de la Liga MX antes de colgar formalmente los botines tras una histórica carrera.

Guardado, quien recientemente tuvo su partido de despedida con la selección mexicana, sostuvo que pensó mucho en la decisión de dejar finalmente el balompié mundial de forma profesional para dedicarse a nuevos proyectos en su vida.

“Hacer pública mi decisión de dejar el fútbol, que terminando esta temporada dejar de ser jugador profesional después de 19 años, no tengo nada preparado, simplemente quiero que me salgan las palabras del corazón, de la cabeza. Agradecer a Jesús Martínez de retirar en México después de hacer prácticamente mi carrera fuera”, expresó.

En el mensaje Guardado no dudó en agradecer a todas las personas que lo apoyaron a lo largo de estos 19 años de carrera como profesional, especialmente a sus familiares que estuvieron junto a él en cada uno de los momentos más importantes y complicados de la misma.

“Agradecer a mis papás por hacer tanto para que yo consiguiera mi sueño de ser futbolista, agradecer a mi hermano porque fue mi primer ídolo, mi ejemplo a seguir en el futbol, fuiste mi primera inspiración. Agradecerle al Atlas que me formó y después a cada uno de los equipos a los que pertenecí, Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer LEverkusen, PSV, Betis, no sabría como agradecer la confianza que me tuvieron, los momentos que viví ahí”, destacó Guardado en sus declaraciones.

Sueña con la Liguilla

El mediocampista destacó que espera poder lograr la clasificación a la Liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga MX por medio del Play-in, aunque si esto no se llega a dar el domingo sería su último encuentro como profesional; el León necesita sacar una victoria ante Rayados de Monterrey para poder tener posibilidades de sumar 21 puntos y luchar por el último puesto del Play-In.

“Decir que, como saben, todavía estamos con una ligera esperanza de meternos a Play-In sino es así, el domingo será mi último partido como profesional, me voy agradecido, orgulloso de todo lo que pude conseguir, de haber cumplido mi sueño y haberlo sobrepasado de todo lo que uno sueña, les mando un abrazo grande”, concluyó el jugador.