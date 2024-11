Verónica Castro: exigen pruebas a Yolanda Andrade de supuesto amorío

La reciente controversia en torno a las declaraciones de Cristian Castro sobre el supuesto romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade ha generado reacciones tanto de los familiares de la actriz como del propio público. José Alberto ‘El Güero’ y Fausto Sáinz, hermanos de la actriz, han manifestado su escepticismo acerca de las afirmaciones de la presentadora de televisión, quien ha sostenido que tuvo una relación con la famosa actriz e incluso que se casaron simbólicamente.

Fausto Sáinz, al ser abordado por la prensa, mostró una reacción de sorpresa y risa, lo que sugiere que no toma en serio lo dicho por Yolanda. Esto se suma a las declaraciones anteriores de Verónica, quien desestimó las afirmaciones de Andrade, calificándolas como “bromas en su mal momento”.

“No hay fotos, no hay chats. No hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos, en qué fechas, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó, por qué finalizó. Eso ya es más antiguo que… bueno. Lo único que les puedo decir es que estamos a gusto y felices“, reveló en ‘Todo para la mujer’.

El tema ha generado una considerable atención mediática, reflejando los intereses y emociones ligados a la vida privada de las figuras públicas en el mundo del entretenimiento. Las reacciones de los familiares y la propia Verónica apuntan a un intento de desacreditar las afirmaciones de Andrade, lo que podría llevar a un desenlace en el que las dinámicas familiares y las relaciones interpersonales se vean aún más expuestas al escrutinio público.

“Yo creo que hacer eco de cosas tan tontas no tiene sentido. No tengo ningún comentario al respecto. Cristian ya ven que es muy abierto en sus formas, lo respeto y, de lo demás, no sé”, mencionó José Alberto ‘El Güero’ Castro al programa de Univision ‘¡Siéntese quien pueda!’.

