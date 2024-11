Amigo de Liam Payne niega estar siendo investigado por la muerte del cantante

Rogelio “Roger” Nores, amigo cercano a Liam Payne, salió a declarar públicamente que no está bajo investigaciones policiacas tras el arresto de tres sospechosos implicados en el caso y la muerte del cantante. Nores ha negado categóricamente cualquier implicación en las investigaciones relacionadas con el ex One Direction.

Un día después del arresto de los tres sospechosos, Rogelio Nores, amigo del británico, mantuvo su inocencia afirmando que había estado con el cantante 40 minutos antes de morir y que no ha tenido contacto con la policía desde que dio una declaración como testigo un día después de la muerte de Payne.

“Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces al día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera. Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlado y bromeando con él cuando me fui. Nunca podría haber imaginado que algo así sucediera“, aseguró al portal Daily Mail.

Nores dijo que no ha hablado con ningún oficial de policía o fiscal desde que dio la anterior declaración el pasado 17 de octubre.

El amigo de Payne agregó que se encuentra “devastado” por la trágica pérdida de Liam.

“Yo no era el manager de Liam, él era sólo un gran amigo mío. Estoy muy desconsolado por esta tragedia, he extrañado a mi amigo todos los días“, concluyó.

Las autoridades argentinas informaron en un comunicado de prensa que han realizado nueve redadas esta semana en relación con la muerte de Payne y han seguido con las pistas de los sospechosos detenidos, un empleado de hotel acusado de suministrar cocaína a la estrella y un tercero es un supuesto “proveedor de drogas”.

“No estaba completamente consciente o estaba experimentando un estado de notable disminución o pérdida de conciencia en el momento de la caída. Se descubrió una conducta ilícita por la que tres personas fueron acusadas de los delitos“, se lee en el informe policiaco.

Las autoridades también dijeron que momentos previos a su muerte y el lapso de las últimas 72 horas, Liam tenía rastros de policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en su cuerpo.

El cuerpo del cantante fue entregado oficialmente a su familia en Reino Unido después de una investigación en Buenos Aires, concluyendo la autopsia en una muerte a causa de múltiples lesiones y hemorragias internas y externas.

En medio de la controversia, familiares, amigos y fanáticos de Liam continúan su proceso de duelo, con la esperanza de que las investigaciones arrojen respuestas más contundentes sobre lo sucedido.

Los fans de Liam Payne siguen rindiendo homenaje al legado musical y personal del cantante. La noticia de su muerte, con tan solo 31 años, sorprendió a todos sus seguidores, quienes siguen recordando sus canciones y su personalidad carismática.

Sigue leyendo:

· Liam Payne: Tres hombres son imputados por la muerte del cantante

· Familia de Liam Payne prepara “lujoso” homenaje en Londres

· Liam Payne: Policía allana hotel en Buenos Aires tras la muerte del cantante