LOVE Mentoring Program: Empoderar a nuestras adolescentes 

LOVE Mentoring Program es una organización comunitaria que se sumó no hace mucho a la Hispanic Federation. Se trata de una agencia que desde hace más de una década cumple con su misión de empoderar a las adolescentes latinas. Su nombre está formado por las iniciales de una consigna que resume su filosofía, Latinas on the Verge of Excelence, que significa Latinas al borde de la excelencia.

Recientemente, conversamos sobre la organización con su fundadora, Claudia Espinosa. Y también hablamos sobre ella, porque las historias de ambas están estrechamente vinculadas.

“Como nueva inmigrante en Nueva York, a los 20 años”, recordó Espinosa, “me tocó aprender el idioma, y me tocó un proceso de asimilación que duró casi siete años. Yo entiendo cómo se pueden sentir las jovencitas que tienen que empezar en una escuela nueva en otro país. Ese sentimiento de de pronto decir “No sé si lo voy a lograr, no sé si voy a poder” es algo que yo viví. Lo que yo siempre digo es que si yo lo pude hacer, ellas también pueden”.

Sus experiencias se plasmaron en 2012 en la fundación de LOVE Mentoring Program, un programa de mentoría y salud que realiza sus labores en diversas escuelas públicas de Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx.

“Trabajamos con universidades en Nueva York para reclutar estudiantes que puedan ir a nuestros colegios y escuelas y ser mentoras de nuestras estudiantes, que son alumnas de las escuelas donde implementamos nuestro programa”, detalló Espinosa.

El programa no sólo consiste en clases de salud mental y reproductiva, sino que las jóvenes también aprender a aplicar para la universidad y a forjar su vida profesional.

Con la fundadora de LOVE Mentoring Program también charlamos sobre algunos de los problemas más graves que sufren las adolescentes latinas.

Espinosa nos comentó que las jóvenes neoyorquinas hispanas tienen altas tasas de tendencias suicidas, embarazo adolescente y deserción escolar.

“Muchas inmigrantes jóvenes tienen la sensación de que no van a poder pertenecer a este nuevo ambiente, a este nuevo país al que han llegado. Se sienten impotentes, porque creen que no van a aprender inglés ni a terminar sus estudios. Y muchas no cuentan con estructuras familiares muy fuertes. Eso conduce a la depresión y, a veces, a las tendencias suicidas”, explicó Espinosa.

Con respecto al embarazo de las jóvenes, la dirigente dijo que puede ser el resultado de la falta de educación sexual tanto en las escuelas como en las familias. Otras razones, según ella, son la falta de apoyo y amor en las relaciones que entablan, que no les resultan beneficiosas.

También conversamos con Claudia Espinosa sobre la manera en que LOVE Mentoring Program ayuda a las jóvenes latinas a eludir o recuperarse de esos problemas. Pero sobre eso les comentaré en una columna próxima.

