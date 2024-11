Cristiano Ronaldo se replantea el reto de los 1,000 goles: “Ya no puedo pensar a largo plazo”

A sus 39 años Cristiano Ronaldo lleva en su cuenta como futbolista profesional 908 goles en 1,250 partidos. Y hace algunos meses se puso como reto llegar a los 1,000 goles antes de su retiro como futbolista.

Sin embargo parece que Cristiano empieza a replantearse este reto. Pues en su más reciente convocatoria con la selección de Portugal fue homenajeado por la Federación por su participación número 216 con la casaca lusa y el futbolista lanzó algunas palabras.

“Gracias a la Federación por este premio, por el largo recorrido que he hecho en la Selección, estoy muy orgulloso, muy satisfecho“, dijo CR7 durante la gala de la Federación Portuguesa de fútbol por sus 200 convocatorias.

Cristiano Ronaldo durante el duelo ante Escocia por la UEFA Nations League. Crédito: Scott Heppell | AP

Cristiano recordó cuando debutó con su selección con apenas 18 años y desde entonces se ha puesto retos hasta llegar hoy en día a los 200 partidos con su país en los que ha marcado 133 goles.

Es curioso, cuando llegué a la selección con 18 años, tenía un sueño: hacer mi debut, luego pasé a los 25, más tarde a los 50. Entonces me dije ‘¿por qué no 100?’ Un número redondo, de tres dígitos. Entonces comencé a pensar, por qué no 150, 200, y para mí es una gran sensación”, explicó.

Por otro lado CR7 se sinceró al respecto del reto de los 1,000 goles que se planteó hace algunos meses. Pues cree que debido a su edad no puede pensar tanto a largo plazo.

“Seré honesto, yo tuve la culpa de esto: en la vida, en algunas cosas, en el fútbol, a nivel personal, ahora abordo mi vida viviendo el momento, creo que eso es lo más importante. No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo. Eso es todo, vivir el momento, disfrutar el momento. Dije públicamente que quería alcanzar mil goles, parece que ahora sólo quiero alcanzar mil metas. Mi objetivo es vivir el momento, ver la respuesta de mis piernas. Si viene el mil, genial, si no, nadie marcó más goles que yo tampoco, así que…”, argumentó el astro portugués.

Por el momento Cristiano Ronaldo está a 92 goles de los 1,000 tantos como profesional. Mientras que con su selección sigue siendo convocado, con su club Al Nassr sigue teniendo contrato hasta 2025 y con clara intención de seguir jugando.

Sigue leyendo:

Cristiano Ronaldo avisa: “Mi reto es llegar a los 1,000 goles”

Cristiano Ronaldo habla de su retiro y revela cuándo y en qué club será

Cristiano Ronaldo recibe premio de la UEFA como máximo goleador histórico de la Champions