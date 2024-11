Juez bloquea ley de Luisiana que obliga a exhibir los diez mandamientos en aulas públicas

Un juez federal de Luisiana emitió este martes un fallo que suspende temporalmente la implementación de una ley estatal que exigía la exhibición de ‘Los diez mandamientos’ en las aulas de colegios y universidades públicas.

El juez John W. DeGravelles argumentó que la medida, aprobada en junio, viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y contradice una decisión del Tribunal Supremo de 1980, que prohibió la exhibición de textos religiosos en escuelas públicas.

La Constitución de Estados Unidos establece en su Primera Enmienda que el Congreso no puede crear leyes relacionadas con el establecimiento de una religión o prohibir la práctica libre de las mismas, promoviendo una separación de la Iglesia y el Estado.

El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Americans United for Separation of Church and State, y Freedom From Religion Foundation.

Las asociaciones impulsaron la denuncia en nombre de un grupo de personas de distintas religiones que consideran que esta medida representa una violación de la libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado.

“Esta decisión debería servir como un baño de realidad para los legisladores de Luisiana que quieren utilizar las escuelas públicas para convertir a los niños a su forma preferida de cristianismo”, expresó Heather L. Weaver, abogada de la ACLU, tras el fallo.

Argumentos sobre la coerción religiosa en aulas públicas

El juez DeGravelles destacó que la ley podría imponer una forma de coerción religiosa a los estudiantes al hacerles ver la doctrina religiosa en un espacio educativo donde asisten por horas todos los días.

El estatuto requiere que el texto de ‘Los diez mandamientos’ se imprima en un cartel visible de al menos 27 por 35 centímetros en todas las aulas, lo que, según el juez, podría hacer que los niños se sientan obligados a adherirse a una creencia religiosa específica.

La decisión judicial reafirma que las aulas deben ser espacios donde los estudiantes se sientan bienvenidos y libres de influencias religiosas impuestas.

Heather L. Weaver añadió que el fallo asegura que las aulas en Luisiana seguirán siendo espacios inclusivos.

“Las escuelas públicas no son escuelas dominicales, y la decisión de hoy garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su fe, se sientan bienvenidos”, comentó en su declaración oficial.

Iniciativas similares en otros estados

Luisiana no es el único estado que ha intentado aprobar medidas de este tipo. Texas, Carolina del Sur y Utah también han buscado en los últimos años obligar a las escuelas públicas a exhibir textos religiosos en sus instalaciones, pero estos intentos no han prosperado.

La iniciativa de Luisiana surgió luego de un fallo del Tribunal Supremo de 2022, en el que el alto tribunal otorgó una interpretación más flexible sobre la prohibición de patrocinar actividades religiosas en espacios públicos.

Este fallo favoreció a Joe Kennedy, exentrenador de fútbol en la escuela secundaria de Bremerton, quien realizaba oraciones en el campo después de los juegos.

Con información de EFE.

