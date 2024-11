Minimal: la única heladería con estrella Michelin inspirada por una pasión de comer hielo

Un gusto infantil por el hielo fue la inspiración de la helaría Minimal, ubicada en la ciudad de Taichung, Taiwán, único establecimiento en mundo de este tipo en recibir una estrella Michelin.

Una estrella ganada, según explica la guía, por sus “sus sabores meticulosos, la delicadeza y las técnicas maduras y hábiles nos impresionaron y alcanzaron un nivel superior, merecedor de una estrella Michelin”.

Una combinación que logra Arvin Wan, el fundador de Minimal, gracias al gusto que ha tenido desde niño por el hielo y los ingredientes congelados.

Y es que esa afición nació gracias una situación familiar que no tenía que ver con los helados. “Mi familia tenía un frigorífico de dos puertas con una máquina de hielo instalada. Yo comía cubitos de hielo todos los días”, explica a CNN.

Ese fue solo el inicio, ya que Wan comenzó a experimentar probando las texturas y sabores de diferentes alimentos congelados, todo impulsado por ese placer que le producía el hielo en la boca, y que con el paso del tiempo se convirtió en pasión y profesión.

La técnica que cautivo a la Guía Michelin

“Centrándose en el hielo y los helados, el restaurante combina hábilmente sabores y texturas a través de variaciones de temperatura y combinaciones creativas, utilizando ingredientes locales únicos de Taiwán”, describe la Guía Michelin.

Desde su graduación como chef, hasta que empezó a trabajar en una heladería en 2014, pasaron muchas cosas que lo fortalecieron.

Y fue en 2016, cuando Wan fue invitado por amigos a cofundar Sur, un restaurante taiwanés contemporáneo en Taichung que obtuvo su primera estrella Michelin en 2021, donde se dedicó a llevar el área de repostería y en 2019 retomó su pasión por el hielo.

“En realidad, solo me encanta el hielo. No siento lo mismo por otros postres. Por eso, solo quería hacer hielo, pero eso no es posible desde la perspectiva de un restaurante: no se puede servir hielo como postre todo el año”, explica a CNN.

Luego, en 2021, crea Minimal con un concepto inspirado en “el diseño minimalista puede parecer muy simple, pero es extremadamente complejo si lo entiendes”.

Minimal encierra “la cantidad nominal de elementos del helado (desde azúcares hasta proteínas) que crean su textura suave, así como su estilo estético”.

