Policía encuentra arma de fuego ilegal en requisa a Wander Franco

Wander Franco ya es acusado en República Dominicana por cargos de relación sexual con menores, abuso, explotación sexual y trata de personas. Ahora, hay que sumar uno nuevo. Al pelotero se le señala por “porte ilegal de arma”.

El pelotero se vio envuelto en una pelea dentro de un estacionamiento residencial. Las primeras especulaciones hablan de un conflicto sentimental que involucra a un hombre y una mujer. Según las autoridades, al momento de la requisa, tras el incidente, encontraron en el auto de Franco un arma de fuego y municiones.

El problema radica en que Wander no tenía la documentación correspondiente para este armamento. Incluso, según los registros, la pistola pertenece a un tercero identificado como Branly Fernández Lugo Rodríguez, un supuesto tío del jugador.

Según las leyes dominicanas, esta acción constituye un delito que puede ser sancionado con tres o cinco años de prisión. También prevé el pago de multas entre $6,000 y $12,000 dólares.

Wander Franco suma otro cargo

Al final de la jornada del martes se pudo conocer que la Procuraduría General de la República Dominicana solicitó medida de coerción luego de acusarlo por “porte ilegal de arma de fuego”.

Una medida de coerción es una acción que toma un juez para asegurarse de que una persona acusada de un delito no se escape, no destruya pruebas, o no haga algo que pueda afectar el juicio.

A través de un comunicado reseñado por la cadena ESPN, las autoridades dominicanas dejaron constancia de la nueva imputación del cargo y la medida expedida por la justicia.

“La Fiscalía de San Juan de la Maguana depositó ante la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial, la solicitud de medida de coerción en contra del jugador de béisbol, Wander Samuel Franco Aybar, a quien se le imputa el uso y porte ilegal de arma de fuego”, indicaron.

Pelea de Wander Franco se resolvió

El problema más grande que tiene ahora Wander Franco son los cuatro cargos que ya enfrentaba y el de porte ilegal de arma de fuego que acaba de sumar. La Fiscalía puso en conocimiento que no habrá investigación ni acción judicial por la riña en la que se vio involucrado.

Esto, gracias a que pudo llegar a un acuerdo con las partes involucradas. “El Ministerio Público solo retiene a Franco Aybar por la conducta relacionada con el porte ilegal de arma de fuego, ya que existe la necesidad de atarlo al proceso hasta tanto se puedan esclarecer los hechos con las investigaciones correspondientes”, explicaron.

