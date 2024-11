Sigue la crisis: famosa cadena de ropa entra en bancarrota en Estados Unidos

Esprit Holdings, la empresa pública manufacturera de prendas de vestir, calzado, accesorios, joyería y artículos para el hogar, se declaró en bancarrota por problemas financieros y operativos.

La famosa tienda de ropa promete volver al mercado norteamericano con una nueva estrategia que incluye nuevos socios.

Luego de la declaración de quiebra de sus dos filiales en Estados Unidos, Esprit US Distributions Limited (USDS) y Esprit US Retail Inc. (USRI), la compañía señaló que se enfocará en un modelo de negocio basado en licencias.

En información publicada por La Nación, se menciona que la situación se originó por los problemas financieros y operativos que estas filiales enfrentaron en los últimos años.

Ante altos costos operativos y una disminución en sus ingresos, USDS, encargada de la distribución mayorista, y USRI, enfocada en el comercio minorista y electrónico, no lograron equilibrar sus finanzas.

Los activos combinados, cuyo valor aproximado asciende a los $40 millones de dólares, no fueron suficientes para cubrir sus pasivos, por lo que sus directorios decidieron recurrir a la quiebra como el mejor camino a seguir, por el momento.

El 25 de octubre, Esprit se presentó en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York para declarar en bancarrota a ambas filiales, lo que le permitió liquidar los activos de las subsidiarias para saldar sus deudas.

Con esta medida, la empresa dejó de tener control operativo sobre estas entidades, logrando una reducción en sus gastos generales al finalizar el apoyo financiero a las filiales estadounidenses.

Según La Nación, Esprit apostará ahora por una estructura de “activos livianos” en Estados Unidos, centrándose en licencias y en colaboración con determinados socios estratégicos, para poder crecer en el mercado estadounidense sin asumir altos costos operativos.

Spirit también ha dicho que mantendrá informados a sus inversionistas y clientes sobre cualquier avance relevante en el ámbito legal relacionado con las quiebras y el nuevo enfoque del negocio.

