Aaron Rodgers apuesta por su continuidad en 2025 con New York Jets

El mariscal de campo de los New York Jets, Aaron Rodgers, reconoce que no está teniendo una buena temporada, pero no lo ve como el final de su carrera.

Cuando se le preguntó el miércoles si espera volver a jugar el año que viene, Rodgers respondió: “Creo que sí”.

El veterano de 40 años agregó: “No estoy jugando tan bien como me hubiera gustado, seguro. La belleza de este juego es que es un juego de equipo. La parte frustrante es que si eres un gran competidor, te exiges un nivel que no es irreal, y no he alcanzado ese nivel este año”.

Rodgers regresó este año después de perderse todas menos cuatro jugadas de su primera temporada en Nueva York en 2023, cuando se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en el primer partido de la temporada.

Sin embargo, su temporada de regreso no ha ido según lo previsto. Rodgers ocupa el puesto 23 en la NFL en índice de pasador con 86,8. Ha completado el 62,4 por ciento de sus pases para 2.258 yardas y 15 touchdowns con siete intercepciones, con su porcentaje de pases completos, yardas por pase completo y tasa de touchdowns entre los más bajos de sus 20 años de carrera.

Los Jets, que entraron a la temporada con grandes expectativas, tienen un récord de 3-7.

Al comentar sobre si los problemas del equipo están afectando su visión sobre el futuro, Rodgers dijo: “En realidad, no, no de manera negativa. En realidad, no”.

Rodgers tiene contrato para la próxima temporada con un salario base de $2.5 millones de dólares más un bono opcional de $35 millones de dólares.

Tuvo un comienzo lento en su regreso tras un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo que lo dejó fuera de la temporada pasada después de solamente participar en cuatro jugadas. Rodgers mostró destellos del jugador que fue en su mejor momento, incluyendo las victorias sobre los New England Patriots, en la Semana 3; y Houston Texans, en la Semana 9.

Sin embargo, siguió esa actuación contra los Texans con un fracaso en una derrota por 31-6 ante los Arizona Cardinals. Completó 22 de 35 pases para sólo 151 yardas, sólo uno de ellos de más de 10 yardas.

Rodgers también ha lidiado con problemas de tobillo, rodilla y muslo que visiblemente le han restado algo de la movilidad que lo ayudó a ser una gran amenaza en sus primeros años en la NFL.

“Quiero decir, no estoy jugando tan bien como me gustaría jugar, seguro”, dijo. “Lo bello de este juego es que es un deporte de equipo. La parte frustrante es que, si eres un gran competidor, te apegas a un estándar realista.

“Y no he alcanzado ese nivel este año.”

Cuando Rodgers fue intercambiado a los Jets en abril de 2023, las aspiraciones –y expectativas– de llegar al Super Bowl se desataron. Su lesión en el partido inaugural terminó esas esperanzas el año pasado, pero el optimismo regresó durante el receso y el campo de entrenamiento.

