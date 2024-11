Dinamita Márquez se encuentra muy preocupado por el bienestar de Mike Tyson

El icónico boxeador mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, se mostró en total desacuerdo con el combate que se llevará a cabo este viernes entre el youtuber y boxeador estadounidense, Jake Paul, contra la leyenda del pugilismo y excampeón mundial, Mike Tyson; esto debido a que teme por la salud de ambos al poder terminar gravemente lesionados.

Estas declaraciones las realizó el antiguo peleador azteca durante una entrevista ofrecida para ProBox TV, donde consideró que este tipo de peleas resultan negativas a pesar de ser oficiales porque Mike no cuenta con la misma condición física a sus 58 años, desventaja que resalta ante los 27 años de Paul.

“Las expectativas están muy encendidas, están prendidas. Yo la verdad no estoy de acuerdo que se combine el box con peleas con youtubers en este sentido y yo creo que hay que preocuparse, hay que ver si Mike Tyson se preparó como debe de ser”, expresó.

“Si Mike Tyson tomó en serio esta pelea creo que debe de subir fuerte, debe de subir con alguna condición física a su edad, 58 años, vamos a ver qué tipo de condición física trae, pero puede ser una pelea muy difícil para ambos por la edad de Mike Tyson y por Jake Paul, su juventud”, agregó Márquez en sus declaraciones.

Las palabras de Dinamita toman fuerza luego de la reprogramación que tuvo este combate del 20 de julio pasado a este viernes 15 de noviembre debido a unos fuertes problemas de salud que presentó Tyson durante esa fecha.

“Creo que es una falta de respeto para el boxeo. Porque ¿después qué vamos a ver: a un ex basquetbolista, un ex futbolista, un ex cantante? O qué viene para el boxeo”, consideró el azteca.

Espera que todo salga bien

Para finalizar el mexicano se mostró esperanzado en que ambos peleadores salgan sin lesiones graves en este combate y que se convierta únicamente en una muestra de boxeo para recordar los días de gloria del campeón mundial estadounidense.

“Hay que analizarlo desde ese sentido, la expectativa de qué puede pasar, si (Jake) puede ganar a Tyson, un peleador de verdad pero que no está en su momento, tiene ya un rato retirado Mike Tyson a diferencia de Jake Paul, un peleador activo, pero hay que verlo”, dijo.

“La experiencia, el boxeo que aprendió Tyson no se olvida, no se acaba, pero sí la condición, y como decimos el tiempo no pasa en balde, el tiempo te cobra factura y hay que ver cómo se ve y ojalá que los dos salgan bien de salud, porque puede pasar algo ahí que no está previsto. A qué me refiero con esto: Mike Tyson por su edad y Paul por su juventud y la experiencia de Tyson, y por qué no decirlo también, el poder de Tyson”, concluyó.

