8 productos que jamás deberías comprar en Walmart

Los productos Great Value de Walmart son una buena opción para ahorrar dinero en el hogar, pero según un recuento de MSN, no vale la pena comprar algunos del área de alimentos, porque podrían no estar a la altura de sus expectativas.

Entre ellos:

1. Mantequilla de maní Great Value

La mantequilla de maní Great Value contiene grandes cantidades de azúcar, aceite vegetal y otros ingredientes innecesarios. Lo mejor es prepararla en casa con sal y maní en un procesador de alimentos.

2. Jarabe de maple de Great Value

El jarabe de maple Great Value incluye jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Algo más sano como el jarabe de maple “puro” cuesta $7.98 dólares por una botella de 12.5 onzas o 63.8 centavos por onza líquida. Puedes conseguir jarabe de maple puro del mismo tamaño en Aldi por $6.05 dólares.

3. Fresas en rodajas con azúcar de Great Value

El azúcar añadido en una fruta que ya es dulce puede ser demasiado para la salud, además de que el precio por onza de fresas frescas de la sección de frutas y hortalizas es más económico.

4. Pizza congelada

Graet Value no siempre es más barata que otras marcas. La pizza congelada de pepperoni y masa fina de Great Value cuesta 27.1 centavos la onza, mientras que la versión de Jack’s de la misma pizza cuesta 26.8 centavos la onza.

5. Extracto puro de vainilla de Great Value

El extracto puro de vainilla de Great Value no es tan barato como podría pensarse, pues cuesta $2.86 dólares por onza líquida, mientras que en Costco su precio es $1.06.

6. Camarones congelados

Los camarones congelados también son más baratos en la competencia, la versión Kirkland Signature de Costco cuesta 51 centavos por onza, mientras que el camarón congelado Great Value cuesta 55.3 centavos por onza.

7. Fruta enlatada de Graet Value

La fruta enlatada puede contener edulcorantes añadidos y estar envasada en almíbar ligero o espeso. Aunque sea un poco más caro, lo mejor es comprar productos frescos que son más saludables, sobre todo si planeas comerlos pronto.

8. Puré de manzana con canela regular

Un paquete de seis envases de 4 onzas de puré de manzana con canela Great Value tiene 20 gramos de azúcar por porción, contra solo 11 gramos por cada porción de la versión orgánica sin canela. La opción más saludable tiene un costo. El primero cuesta $2.24, mientras que la opción orgánica sin azúcar, cuesta $3.82.

