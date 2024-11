Miss Universo 2024: el mensaje de Sheynnis Palacios a horas de entregar su corona

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, tuvo un reinado exitoso en el que conoció distintas partes del mundo y mostró su labor como reina de belleza del concurso más importante en esta materia en el mundo.

A pocas horas de entregar su corona en la Arena Ciudad México, la modelo envió un mensaje a través de las cámaras de la cadena Telemundo.

“Estoy contenta, muy emocionada también por saber quién será mi sucesora, es decir, la Miss Universo 2024 y también ya está entrando ese sentimiento de nostalgia y mucha emoción, no lo puedo negar”, confesó.

Además, dijo que le encantaría conservar la corona para el recuerdo, ya que significa mucho por todo lo que vivió en esta experiencia. “Es la primera corona para mi país”, indicó la comunicadora.

Andrea Meza explicó que es probable que la reina de belleza se quede en esta oportunidad con la corona, debido a que ahora hay una nueva para la ganadora.

El mensaje de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023

“En mi caso eran tres coronas, la carísima, la de los 5 millones (de dólares), la que yo utilizaba, que era cara, pero no tanto, y la que me dieron, que no tengo idea de cuánto cuesta, pero es chiquitita. Esa la tengo en mi casa, solamente esa, la pequeña, que es un buen recuerdo, pero creo que a todas nos gustaría quedarnos con la original”, afirmó.

Sheynnis Palacios tuvo un reinado bastante mediático por las distintas actividades que tuvo, en la que no solo compartió con la gente, sino que acudió a las elecciones de varias de las reinas que participan en el Miss Universo 2024.

En sus redes sociales también fue una miss bastante activa, que compartió distintos detalles de su reinado y las experiencias que asumió.

Ahora, ha llegado el turno de que sea coronada una nueva reina y lo descubriremos este 16 de noviembre en la gala final del concurso de belleza, que se celebrará con la participación de 127 mujeres de distintas partes del mundo.

