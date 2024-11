Julio César Chávez Jr. ataca y reta a Jake Paul

A tan solo minutos de haber derrotado a Mike Tyson en una pelea de exhibición, Jake Paul lanzaba un reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Sin embargo, recibió respuesta de otro boxeador mexicano. Julio César Chávez Jr. atacó en redes sociales al youtuber y lo invitó a concretar un combate.

A través de Instagram, el hijo de la leyenda mexicana arremetió contra el estadounidense asegurando que era capaz de pelear con quien sea por dinero.

“Dices que puedes luchar contra quien quieras. Lo que probablemente sea cierto por el dinero, pero no peleará con alguien que sabe cómo luchar. Es hora, Jake“, publicó junto a una foto en la que se le ve con Paul.

Julio César Chávez ya ha retado a Jake Paul en el pasado

En septiembre de este año, luego de varios meses de rehabilitación por problemas con las drogas, Chávez Jr. boxeó de nuevo y derrotó a Uriah Hall.

Tras su victoria ante Hall, el mexicano se pidió enfrentar al youtuber que desde que debutó como profesional en el boxeo, solo ha sido derrotado una vez.

“No me importa (quiero a) Jake Paul, ¿por qué no? Soy mejor boxeador que él (…) preferiría a un campeón del mundo. Él no pelea tan bien, la verdad yo sé boxear y (con) ninguno de esos peleadores (con los que ha peleado) hacen lo mismo que yo hice en el ring”, dijo en su momento.

Por su parte, Paul acumula un récord de 11 victorias (siete nocauts) por solo una derrota, la cual sucedió ante Tommy Fury, el hermano del excampeón Tyson Fury.

