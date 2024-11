La clave de Francisca para perder 45 libras

La conductora de televisión Francisca publicó en su cuenta en Instagram un video en el que habló de su pérdida de peso.

En el material que compartió la dominicana dijo cómo fue todo su proceso: “Hace seis meses empecé este camino con las inseguridades que todas tenemos, pero con la certeza de que lograría completar mi meta. Me convertí en madre por segunda ocasión y el reto era volver a lo que logré una vez con Yes You Can”.

Además, dijo que esta meta la alcanzó con enfoque, dedicación, entrega, pero sobre todo “con la tranquilidad de sentirse apoyada por un “sistema de nutrición, con ingredientes naturales y con resultados”.

En la descripción del video, la dominicana-estadounidense dijo: “¡Lo logramos! Una meta que empezó hace 6 meses, hoy tiene el resultado que supera mis expectativas: ¡Lo logramos con Yes You Can! La prueba de que la constancia siempre te da frutos, pero también el enfoque, así fue este recorrido y solo quiero darte las gracias por acompañarme, solo te quiero decir algo: ¡Si yo pude, tú, a tus tiempos y con tus ganas de echar pa’lante, vas a poder también! #YesYouCan”.

Alejandro Chabán, creador de esta marca, afirmó: “¡Lo logramos! Una meta que empezó hace 6 meses, hoy tiene el resultado que supera mis expectativas: ¡Lo logramos con @yesyoucan! 🩵 La prueba de que la constancia siempre te da frutos, pero también el enfoque, así fue este recorrido y solo quiero darte las gracias por acompañarme, solo te quiero decir algo: ¡Si yo pude, tú, a tus tiempos y con tus ganas de echar pa’lante, vas a poder también! #YesYouCan”.

La marca también habló de los resultados que ha obtenido: “¡Bravooooooooo ¡Francisca, qué increíble logro! En nombre de toda la familia de Yes You Can!, te felicitamos de corazón por alcanzar tu meta de estar saludable, llena de energía y bajar 45 libras. Tu dedicación y esfuerzo son una verdadera inspiración para todos nosotros. Nos llena de orgullo haber sido parte de tu viaje hacia el bienestar con nuestro programa de nutrición y el All In One kit. ¡Sigue adelante, siempre más fuerte campeona! Toda tu familia #YesYouCan”.

Con esta publicación, la ganadora de Nuestra Belleza Latina entusiasma a algunos de sus seguidores a generar cambios en su alimentación y rutina para lograr mejoras a su salud.