Amazon se anticipa al Black Friday: almohada que calma dolores baja de $80 a $40

No hay nada mejor que tener una buena almohada para descansar toda la noche después de un día agotador, sobre todo si sufres de dolores en el cuello. Es por ello que Amazon tiene una gran sorpresa en descuentos para sus usuarios con respeto a estos cojines para celebrar el próximo Black Friday.

La gigante empresa de ventas estadounidense lanzó una nueva promoción del 50%, por tiempo limitado, en las almohadas Cozyplayer No More Aches Neck Pillow. Este especial objeto para la cama antes tenía un costo de $80 dólares, pero ahora puede adquirirse por tan solo $40 dólares.

Amazon anuncia rebajas en almohadas que alivian los dolores de espalda. Crédito: Ted S. Warren | AP

De acuerdo a la descripción del reconocido portal web, la Cozyplayer no es una almohada común y corriente, ya que está diseñada específicamente para aliviar o curar los dolores en la cervical, para aquellas personas que sufren de dicha afección en su cuerpo.

La almohada está creada con una espuma viscoelástica; un diseño único que le da soporte al cuello y, al mismo tiempo, a la columna mientras la persona se encuentra durmiendo. Según las imágenes mostradas en Amazon, en el centro de la almohada existe una zona que mantiene la cabeza en el lugar adecuado para evitar dolor o lesiones.

Los bordes de la Cozyplayer son redondos, lo que le da un buen soporte a la cabeza, especialmente para las personas que duermen de lado. Además del diseño para el cuello y la cabeza, la almohada también posee un apoyabrazos de cada lado, lo que brinda aún más comodidad.

“Si todavía luchas con dolor de cuello y espalda, la almohada de cuello Cozyplayer marcará la diferencia. Esta almohada cervical adapta un diseño hueco para seguir la curva natural de tu cuello, acunando tu cabeza en la posición ideal para dar como resultado un soporte estelar del cuello y una alineación espinal casi perfecta. Liberando la presión de tu cuello aumentando el flujo sanguíneo, esta almohada para el cuello también mantiene las vías respiratorias abiertas para una respiración suave. Elige Cozyplayer, di adiós al dolor de cuello”, se lee.

Cozyplayer es ajustable

Cuando Amazon asegura que la Cozyplayer no es una almohada normal, está en lo correcto, pues además de todas las ventajas que trae para curar el dolor cervical, dicho cojín también trae un diseño para ajustarse a cada persona y que puedan dormir con mayor comodidad.

La almohada tiene diversas alturas ajustables para el confort de los usuarios. Por una parte, en uno de los laterales de este objeto indispensable en los colchones tiene una altura más baja, mientras que del otro lado una altura más alta. Pero, si algunos de los dos lados están demasiado alto o bajo, puedes agregar o quitar el inserto de soporte para el cuello y personalizarlo al gusto de cada persona.

De acuerdo a los compradores, han calificado esta almohada como “maravillosa” e “increíble”, ya que han sido conscientes de que les ayuda a diluir el dolor en el cuello. En la sección de comentarios de Amazon, esta publicación tiene más de 2.400 calificaciones perfectas. Uno de los compradores aseguró que al adquirir esta almohada su vida cambió y sus dolores aliviaron.

“El soporte cervical ajustable es perfecto para encontrar el punto justo y me encanta la función de reposabrazos: es muy cómoda para cuando estoy descansando en la cama o en el sofá”, “He notado una gran diferencia en cómo me siento por la mañana; ¡ya no me despierto con dolor o rigidez en el cuello! Ya sea que duerma boca arriba o boca abajo, esta almohada mantiene todo alineado”, son algunos de los mensajes que se encuentran en la web.

