Doc Rivers fue multado por la NBA pese a tener razón en su crítica

La NBA impuso una multa de $25,000 dólares al entrenador de los Milwaukee Bucks Doc Rivers por sus duras críticas hacia los árbitros tras el partido del sábado contra los Charlotte Hornets, a pesar de que los colegiados admitieron haber cometido un error en una jugada crucial.

El partido, que terminó con una victoria para los Hornets por 115-114, fue muy controvertido. Los Bucks, liderados por Giannis Antetokounmpo, se adelantaron 113-114 a falta de 19.1 segundos, gracias a 5 puntos consecutivos de Pat Connaughton. Sin embargo, en la siguiente posesión, Antetokounmpo fue sancionado con una dudosa falta al defender a LaMelo Ball, quien anotó los dos tiros libres, devolviendo la ventaja a los Hornets.

Giannis tuvo la oportunidad de ganar el partido en la última posesión, pero su lanzamiento de media distancia no entró. Los árbitros, después del partido, reconocieron su error: “En vivo, a Giannis se le pitó una falta por contacto ilegal de pierna con pierna en la penetración de Ball a la canasta. Durante la revisión tras el partido, cuando revisamos esta jugada no había contacto ilegal en la jugada”, admitieron. Sin embargo, Milwaukee ya había agotado sus revisiones y no pudo corregir la decisión en ese momento.

Rivers criticó duramente esta decisión en la rueda de prensa posterior al partido, recordando un incidente similar en un juego anterior contra Detroit. “Son dos partidos seguidos en los que, en la jugada final, hay una decisión incorrecta. LaMelo se cayó, simplemente se cayó. Nadie estaba cerca, se resbaló solo”, comentó Rivers, refiriéndose a la falta sancionada en el juego contra los Hornets.

El entrenador también señaló lo que él percibe como un doble rasero en la forma en que se pitan las faltas a los Bucks, especialmente en lo que respecta a Giannis.

El técnico concluyó que estos errores no pueden suceder en los momentos decisivos de un partido, lamentando la “falta fantasma” que, según él, le costó la victoria a su equipo.

