Cupones SNAP: pagos de hasta $3,516 en diciembre

El programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) continuará entregando pagos en diciembre a millones de hogares en los Estados Unidos.

Mientras que el monto máximo que algunas familias pueden recibir es de hasta $1,756 dólares, ciertos estados, como Alaska, ofrecerán pagos más altos debido a los ajustes del costo de vida (COLA), alcanzando hasta $3,516 para familias de ocho miembros.

Esta ayuda está destinada a apoyar a las familias con bajos ingresos para cubrir los costos de alimentos esenciales.

Los pagos de SNAP se distribuirán a lo largo de diciembre según el estado y el tamaño del hogar, comenzando el 1 de diciembre para algunos estados.

Alaska, por ejemplo, entregará hasta $3,516 para una familia de ocho, mientras que otros estados mantendrán los pagos más bajos de acuerdo con el tamaño de los hogares.

A continuación, se detallan las fechas de pago para cada estado en diciembre de 2024:

-Alabama: del 4 al 23 de diciembre

-Alaska: 1 de diciembre

-Arizona: del 1 al 13 de diciembre

-Arkansas: del 4 al 13 de diciembre

-California: del 1 al 10 de diciembre

-Colorado: del 1 al 10 de diciembre

-Connecticut: del 1 al 3 de diciembre

-Delaware: del 2 al 23 de diciembre

-Florida: del 1 al 28 de diciembre

-Georgia: del 5 al 23 de diciembre

-Hawaii: del 3 al 5 de diciembre

-Idaho: del 1 al 10 de diciembre

-Illinois: del 1 al 10 de diciembre

-Indiana: del 5 al 23 de diciembre

-Iowa: del 1 al 10 de diciembre

-Kansas: del 1 al 10 de diciembre

-Kentucky: del 1 al 19 de diciembre

-Louisiana: del 1 al 23 de diciembre

-Maine: del 10 al 14 de diciembre

-Maryland: del 4 al 23 de diciembre

-Massachusetts: del 1 al 14 de diciembre

-Michigan: del 3 al 21 de diciembre

-Minnesota: del 4 al 13 de diciembre

-Mississippi: del 4 al 21 de diciembre

-Missouri: del 1 al 22 de diciembre

-Montana: del 2 al 6 de diciembre

-Nebraska: del 1 al 5 de diciembre

-Nevada: del 1 al 10 de diciembre

-New Hampshire: 5 de diciembre

-New Jersey: del 1 al 5 de diciembre

-New Mexico: del 1 al 20 de diciembre

-New York: del 1 al 9 de diciembre

-North Carolina: del 3 al 21 de diciembre

-North Dakota: 1 de diciembre

-Ohio: del 2 al 20 de diciembre

-Oklahoma: del 1 al 10 de diciembre

-Oregon: del 1 al 9 de diciembre

-Pennsylvania: pagos durante los primeros 10 días hábiles de diciembre

-Rhode Island: 1 de diciembre

-South Carolina: del 1 al 10 de diciembre

-South Dakota: 10 de diciembre

-Tennessee: del 1 al 20 de diciembre

-Texas: del 1 al 28 de diciembre

-Utah: el 5, 11 y 15 de diciembre

-Vermont: 1 de diciembre

-Virginia: del 1 al 7 de diciembre

-Washington: del 1 al 20 de diciembre

-West Virginia: del 1 al 9 de diciembre

-Wisconsin: del 1 al 15 de diciembre

-Wyoming: del 1 al 4 de diciembre

Guam: del 1 al 10 de diciembre

Puerto Rico: del 4 al 22 de diciembre

The District of Columbia: del 1 al 10 de diciembre

The U.S. Virgin Islands: 1 de diciembre

En diciembre, los pagos de SNAP estarán disponibles para familias de diferentes números de integrantes, y los beneficios pueden llegar a ser muy altos dependiendo de la ubicación.

Una familia de ocho personas en Alaska, por ejemplo, puede recibir hasta $3,516 dólares.

Los pagos varían según el estado y el tamaño del hogar, con montos específicos para cada situación.

