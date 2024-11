Dueño de Mets aumentará $50 millones de dólares a cualquier oferta por Juan Soto

Agresivo. Esa es la palabra para describir a la gerencia de New York Mets y a su presidente Steve Cohen, que estaría dispuesto a aumentar hasta $50 millones de dólares cualquier oferta que presenten por el dominicano Juan Soto, que varios equipos se lo disputarán en la agencia libre.

Según el analista de ESPN y locutor de New York Yankees, Michael Klay, una fuente cercana a él le informó que Cohen espera hacerse con los servicios de Soto a como dé lugar y haciendo lo que mejor sabe hacer, invertir.

Otros informes han asegurado que la puja por el poderoso zurdo comenzará en $660 millones de dólares como informó a varios equipos el agente Scott Boras, lo que se podría traducir que en caso de firmar con Mets el quisqueyano recibiría hasta $710 millones de dólares en el peor de los casos.

“Lo diré de esta manera y no creo que esto sea algo que los fanáticos de los Yankees quieran escuchar. No creo que los Yankees vayan a llegar (a los $700 millones de dólares). No lo creo. Y luego escuché de alguien que trabaja en mundo del béisbol hoy que Cohen está dispuesto a ofrecer US$50 millones más que cualquier otra oferta”, dijo Klay.

“Parece que los Mets realmente quieren conseguir a este jugador”, añadió el reportero.

El informe también tendría relación con los reportes que aseguran que Soto salió “muy impresionado” de la reunión que mantuvo con los Mets, entre los que destacó la presencia del mánager Carlos Mendoza y el presidente de operaciones, David Stearns, además del propio Cohen.

El monto por Soto ha ido en ascenso conforme fue pasando la temporada 2024. En los primeros meses se hablaba de una oferta por $500 millones de dólares y un contrato por al menos 10 temporadas.

A medida que fue sumando números, que marcaron un tope personal como los 41 jonrones y las 109 impulsadas que acumuló en la temporada regular, lo que hizo que $100 millones de dólares se sumaran a sus pretensiones.

Ahora no se descarta que por la gran cantidad de equipos interesados en Soto la cifra siga en aumento, aunque por las “amenazas” de Cohen podría pensarse que el slugger seguirá en Nueva York para 2025… pero con otro equipo.

