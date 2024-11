Migbelis Castellanos se casa este sábado

Migbelis Castellanos ha estado en el centro de la atención en las últimas semanas, especialmente tras confirmar la fecha de su boda con Jason Unanue, su pareja. La exreina de Nuestra Belleza Latina, conocida por su carisma y gran presencia en redes sociales, ha compartido su historia de amor a través de su programa ‘Desiguales’, donde ha revelado detalles sobre su relación y cómo se conocieron.

Hace unas semanas habló sobre lo que será su unión, pero no esperaba que todo fuese tan rápido: “Tenemos planeado casarnos y estamos todavía como en eso porque han sido tantas cosas entre los síntomas y que hay días que no me siento tan bien y que trato de hacer un quehacer y me quedo dormida en el sofá por horas”, expresó a Mezcal TV.

Durante la semana previa a su boda, Castellanos ha estado aprovechando el espacio en su programa para conectar con sus seguidores, compartiendo no solo anécdotas sobre su romance con Unanue, sino también mostrando su emoción y anticipación por el gran día que se aproxima, pues la ceremonia será este sábado 23 de noviembre.

Este evento marca un hito importante en su vida personal, especialmente considerando que también están esperando la llegada de su hijo. Con más de un millón de seguidores en Instagram, la presentadora ha mantenido a su audiencia al tanto de cada paso en esta nueva etapa de su vida.

“Univision me ofrece esta oportunidad de ir a trabajar en un evento privado como la moderadora de ceremonias de esta gala y cuando llego resulta que Jason estaba en la hora de cóctel y yo me estaba tomando fotos con los invitados y yo lo veo a él de lejos y me acuerdo que lo que me llamó la atención de él es que estaba vestido con un saco, su cabello de rizos y una cerveza en la mano, y a mí eso me pareció tan sexy que yo dije ‘¿quién es ese hombre de cerveza y saco?’. A mí me llamó mucho la atención”, reveló el pasado lunes.

A medida que se acerca la fecha del enlace, sus fanáticos están ansiosos por conocer más detalles y seguir el desarrollo de esta hermosa historia de amor.

