Trump elige a la estrella televisiva “Dr. Oz” como administrador de Salud

El presidente electo Donald Trump anunció este martes el nombramiento del Dr. Mehmet Oz, conocido por su programa de televisión “The Dr. Oz Show”, como próximo administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

En un comunicado, Trump elogió al cirujano cardíaco y presentador, destacando su experiencia como “médico eminente, inventor y comunicador de primera clase”.

“Estados Unidos se enfrenta a una crisis de atención sanitaria, y es posible que no haya un médico más calificado y capaz que el Dr. Oz para hacer que nuestro país vuelva a ser saludable”, señaló Trump.

El nombramiento de Oz ha generado críticas debido a su apoyo a la medicina alternativa y creencias controvertidas como la curación por la fe, que lo han colocado bajo el escrutinio de la comunidad médica.

A pesar de ello, Trump aseguró que el Dr. Oz trabajará para reducir el despilfarro y el fraude en una de las agencias gubernamentales más costosas, que representa un tercio del gasto en salud y una cuarta parte del presupuesto nacional.

CMS es la agencia responsable de brindar seguro médico gubernamental a más de 160 millones de personas a través de Medicare, Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños, que brinda cobertura a los niños cuyas familias ganan demasiado para calificar para Medicaid, según NBC News.

Un perfil polémico y mediático

Hijo de inmigrantes turcos, Mehmet Oz creció en Wilmington, Delaware, y es egresado de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania., según EFE.

Como cirujano cardíaco, Oz adquirió renombre antes de incursionar en los medios de comunicación, donde alcanzó fama internacional.

Comenzó su carrera televisiva en programas como Second Opinion with Dr. Oz y fue invitado habitual en The Oprah Winfrey Show, donde popularizó consejos sobre salud y bienestar.

En 2009 lanzó su propio programa, The Dr. Oz Show, que permaneció al aire durante 13 temporadas y le permitió posicionarse como una figura influyente en el ámbito de la salud.

No obstante, sus recomendaciones en televisión han sido objeto de controversia. Ha promovido productos y terapias cuya eficacia no siempre cuenta con respaldo científico, lo que ha llevado a que varias publicaciones médicas cuestionen su impacto en la percepción pública de la salud, señala EFE.

En 2022, Oz intentó dar un salto a la política al postularse como candidato republicano al Senado por Pensilvania, contando con el respaldo de Trump. Sin embargo, perdió ante el demócrata John Fetterman, en una contienda que captó la atención nacional.

De ser aprobado por el Senado, el Dr. Oz asumirá su nuevo cargo en enero, junto a Robert F. Kennedy Jr., quien fue designado secretario de Salud por Trump la semana pasada.

Ambos deberán trabajar en lo que Trump calificó como un sistema de atención sanitaria “roto”, con el objetivo de reformarlo profundamente.

