Qué ocurre si depositas $20,000 en un banco de los Estados Unidos.

Es muy normal que las personas deseen aumentar las cifras en sus cuentas bancarias; sin embargo, con ciertas cantidades de dinero, el banco tiene la obligación de reportarlo para evitar cualquier fraude o posible lavado de dinero.

Si en algún momento llegarán a depositar $20,000 dólares o más en un banco, la institución podría encender las alarmas a las autoridades financieras, Servicio de Impuestos Internos, para encontrar una explicación del ingreso de dicha cantidad de dinero.

Depósitos de $20,000 dólares

Existe una ley en Estados Unidos que obliga a las compañías bancarias a reportar cualquier cantidad de dinero mayor a $10,000 dólares. Es por ello que los bancos le informan al Servicio de Impuestos Internos y estos recurren a un formulario llamado “Currency Transaction Report” (Informe de transacciones de divisas).

Es por ello que al realizar una transacción bancaria de $20,000 dólares, el IRS reportará la cantidad para evitar cualquier inconveniente a futuros o delitos financieros. Por otra parte, con respecto a los depósitos más pequeños, o menores de los $10,000 dólares, no se necesitará este trámite.

Sin embargo, si se retiran $5,000 dólares un día y, al día siguiente, los otros $5,000 elevarás las sospechas ante la agencia gubernamental, ya que a este tipo de movimientos se les conoce como “estructuración de transacciones”, por lo que el banco informará al IRS.

“Si no estás haciendo nada ilegal, el gobierno federal probablemente no se preocupará por tu depósito”, comentó el experto en finanza, Matthew Britt, en una entrevista para el sistema de finanzas The Motley Fool Ascent.

Este mismo medio sugiere a las personas no estructurar pagos ni evadir los requisitos de presentación de informes, puesto que esto sólo llamará la atención del Servicio de Impuestos Internos y podría generar problemas innecesarios. “El hecho de que las transacciones grandes generen un informe, no significa necesariamente que estés en problemas”, se lee.

