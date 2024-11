David Benavídez revela si buscara venganza contra Jake Paul tras vencer a Tyson

El boxeador mexicoamericano David Benavídez aseguró que él no se encuentra entre los peleadores que desean tomar venganza con respecto a la derrota que sufrió Mike Tyson ante Jake Paul hace unos días en la ciudad de Arlington al considerar que el combate se realizó de la mejor manera posible y sin ningún daño para ambos.

Estas declaraciones las realizó el ‘Monstruo Mexicano’ durante un contacto con varios reporteros en el que aprovechó el momento para pedirle al excampeón mundial de los pesos pesados que cuelgue formalmente los guantes debido a que a sus 58 años no debería estar recibiendo esa cantidad de golpes en el cráneo.

“Sinceramente, creo que fue una buena pelea, con buena asistencia. Pero no quiero ver a Mike Tyson pelear más. Espero que se retire, fue un buen espectáculo, pero sí, necesita retirarse”, expresó Benavídez.

Benavídez también detalló que no posee este deseo de tomar venganza debido a que Tyson no resultó gravemente lesionado y que de lo contrario sería uno de los tantos nombres que desean enfrentarse contra Paul como Artur Beterbiev, Daniel Dubois, Ryan García, Gervonta Davis, Julio César Chávez Jr.

“Si Jake Paul hubiera querido lastimar a Mike Tyson, tal vez sí buscaría venganza para Mike. Pero Mike Tyson entró al ring, se llevó un buen cheque y se lo merece. Simplemente me alegro de que no haya salido lastimado porque al final del día, Mike Tyson es Mike Tyson, pero un Mike Tyson de 58 años es un Mike Tyson diferente. Así que creo que fue un buen evento”, agregó.

Habla sobre el Canelo

El peleador mexicoamericano también fue cuestionado sobre la posibilidad de un encuentro entre Jake Paul y Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un peso fijado; ante este motivo consideró que no le molestaría tanto debido a que el tapatío hace constantemente lo que desea y sin respetar a los organismos regentes del boxeo.

“No sé. Yo creo que el Canelo hace lo que él quiere. Él pelea por dinero, y yo peleo por la gloria y los títulos. Me he sentido mal cuando él ha tomado otras peleas, y no pelea conmigo. Pero tengo que ser honesto. Por ejemplo, (Edgar) Berlanga es un gran peleador, pero él no se merecía esa pelea. Pero como dije, yo solo busco pelear con los mejores. Ya no hablo más, simplemente dejo que mi historial hable por mí”, concluyó.

