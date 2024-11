Jake Paul revela quién pega más fuerte entre Mike Tyson y Tommy Fury

El boxeador estadounidense Jake Paul sigue dando de qué hablar luego de la victoria por decisión unánime que consiguió en la ciudad de Arlington ante el excampeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson, al hablar sobre lo decepcionado que quedó con su pegada a pesar de toda la historia que tiene en sus hombros.

Durante unas declaraciones ofrecida para el programa Bs W/ Jake Paul, ofreció un análisis sobre la pegada que mostró Iron Mike durante este enfrentamiento y la comparó contra la de Tommy Fury (hermano de Tyson Fury), quien se convirtió en la única derrota del youtuber desde que subió a los cuadriláteros y fue por decisión dividida el pasado 23 de febrero de 2023.

“Yo diría que el pegador más fuerte que he sentido es Tommy Fury, porque los golpes que más duelen son los no que no ves venir. Y creo que Tommy Fury tenía sus trucos, porque si ves el golpe venir te preparas para recibirlo. Pero si no lo ves venir, y de pronto te encuentras con ese golpe, ahí es donde te lastima”, dijo Paul durante sus declaraciones al asegurar que Fury tiene mayor pegada.

Es importante destacar que Mike Tyson tiene prácticamente el doble de edad que Jake Paul, por lo que su velocidad era mucho mejor y tenía la capacidad de anticiparse a muchos de los golpes, algo que no pudo conseguir en el combate ante Fury.

“Tommy (Fury) tenía más trucos con eso, porque los golpes de Mike Tyson yo los veía venir. Mike es fuerte, pero no pudo conectarme ningún golpe limpio. Así que honestamente, nunca sentí todo el poder de Mike Tyson, lo cual es bueno, porque no quisiera sentirlo. Por eso me estaba moviendo, me mantenía elusivo y lo único que Mike estaba logrando conectar era el gancho, pero yo mantenía mi guante arriba”, resaltó.

Desde esta victoria Jake Paul no ha dejado de hablar sobre lo valioso que ha sido para él poder superar a unas de las más grandes leyendas del boxeo estadounidense y tras esto ha expresado su deseo de poder enfrentarse contra otras figuras como el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el ruso Artur Beterbiev.

