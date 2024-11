Los productos que Sam’s Club vende más baratos que Costco

Ali Domrong Chai, editora de Alimentos en The Kitchn, publicó que algunos productos básicos de Sam’s Club, de buena calidad, son más baratos que en Costco.

“Como editora de alimentos con un presupuesto limitado, mi principal consejo para ahorrar dinero es comprar al por mayor, y uno de mis lugares favoritos para ello es Sam’s Club”, escribió Chai en una publicación reciente.

“Creo que todo el mundo debería considerar hacerse miembro por su variedad de beneficios (precios bajos todos los días, servicios de farmacia y cuidado del automóvil), pero principalmente por una razón: su impresionante sección de repostería”, agregó la editora.

Con la inflación, los productos básicos para hornear como la mantequilla, la leche y los huevos parecen más caros que nunca, así que, para ahorrar tanto dinero, Chai recomienda visitar el pasillo de repostería de Sam’s Club.

¿Qué tiene de bueno el pasillo de repostería de Sam’s Club?

Chai menciona que solía ir a Sam’s Club de vez en cuando con su madre, quien tenía membresías en todos los almacenes mayoristas, por lo que pudo percibir quien tenía las mejores ofertas en lo que se refiere a repostería.

En lo que respecta a artículos que los panaderos y reposteros caseros usan con regularidad, Chai encontró que:

· Una bolsa de 10 libras de azúcar cuesta $2.50 menos en Sam’s que en otros almacenes de la competencia ($8.70 en comparación con $11.18).

· Los paquetes de mantequilla del mismo tamaño cuestan $2 menos ($17.83 en comparación con $19.39).

· En Sam’s se puede conseguir más del doble de la cantidad de harina – 25 libras – por $12.18., mientras que en la competencia debes pagar $13.05 por apenas 10 libras.

La editora dice que simplemente en tres artículos se ahorra $5 dólares: “Soy un gran panadero y uso al menos 10 veces más productos básicos para hornear que la persona promedio. Por lo tanto, a lo largo de un año, los dólares realmente se acumulan”.

Chai señala que los productos, además, son de muy alta calidad: “La mantequilla sin sal produce la crema de mantequilla más cremosa y deliciosa que he probado en mi vida. No me canso del azúcar granulado de marca comercial, y la harina es suave y flexible y excelente para todo tipo de galletas, pasteles, brownies y más”.

Sigue leyendo:

· Es “perfecto”: el producto que todos quieren en Sam’s Club cuesta $20

· 7 productos nuevos que ahora estarán en Sam’s Club

· 10 trucos para gastar menos al comprar en Sam’s Club