Gerardo Martino confirmó su salida del Inter Miami por “razones personales”

El ciclo de Gerardo Martino en Inter Miami llegó sorpresivamente a su fin luego de la eliminación en los playoffs de la MLS.

El DT rosarino de 62 años renunció a su cargo durante los últimos días y este viernes encabezó una conferencia de prensa junto con el propietario de la franquicia Jorge Mas en el Chase Stadium para brindar mayor claridad a su decisión.

“Les voy a decir algo ya que todos conocen. Para bajarle un poco el tono a rumores, por cuestiones estrictamente personales tengo que dejar Inter. No podemos volver el año próximo. Necesito estar en Rosario por cuestiones personales”, detalló ante los presentes.

“De más está decir que hemos disfrutado mucho y agradezco la oportunidad en nombre de todo mi cuerpo técnico de poder haber trabajado en este club que demanda mucho. Y tiene todavía mucho por hacer. Es muy atrapante, porque formar parte del cambio durante este año y medio nos ha puesto muy felices”, agregó.

La estadía del Tata se extendió desde mediados del 2023 cuando llegó en reemplazo de Phil Neville hasta la reciente eliminación de la MLS. En ese tramo, estuvo al mando de 67 encuentros con 38 triunfos, 13 empates y 16 derrotas, destacándose las coronaciones en la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024. En las últimas horas, los rumores empezaron a colocar a Javier Mascherano como su posible sustituto.

Martino meditó su decisión

“La decisión definitivamente la tomé antes del primer partido de playoffs. Por supuesto nadie, ni siquiera mi cuerpo técnico sabía de esta decisión final. Había que jugar tres partidos, intentábamos jugar menos con Atlanta. No quería que haya ningún motivo de distracción. Siempre buscando que el último partido con Atlanta, los días siguientes, pudiese manifestar aprovechando que venía la Fecha FIFA esta situación y el hecho de no poder continuar. La decisión estaba tomada algunas semanas antes”, reconoció sobre su partida de Miami.

En cuanto a su vínculo con Lionel Messi, a quien dirigió previamente en la selección argentina y el Barcelona, aclaró: “La realidad es que de las tres oportunidades que pudimos trabajar juntos, este es probablemente el año y medio donde más cercanos hemos estado. Con un contacto mucho más estrecho. Pero también tiene que ver con el hecho del momento de su carrera, todo lo que venía consiguiendo con la selección argentina, la tranquilidad con que estaba viviendo. Y obviamente también tiene que ver con mi crecimiento como profesional, los años que llevaba haciendo esta actividad. Nos encontramos, sinceramente, en un buen momento los dos. Hemos tenido un contacto muy cercano a lo largo de todo el año y medio. En este sentido, siento que fue el mejor momento de las tres etapas que tuvimos”.

Martino explicó que “cinco o seis días” después de la eliminación le comunicó su salida a Leo Messi. Luego, la información se empezó a viralizar y debió hablar con el plantel: “Lo llevábamos muy bien hasta el día martes, que todavía no había hablado con los futbolistas y esperaba hacerlo. Se desencadenó todo, cuando fui a hablar con los jugadores era algo que ya sabían. Está claro que cuando se corta un vínculo de esta manera, sin demasiado motivo aparente, y sobre todo pedir al que está afuera que lo entiendan. Ocupo un lugar que estoy seguro que a un montón de entrenadores les gustaría estar. Tengo cosas de estas en mi carrera, y pasa lo que pasa, y me tengo que ir. Cuando uno habla de cuestiones que tienen que ver con lo personal, no estábamos de jugadores, cómo jugar, cuál es el proyecto, coincidimos o no, estamos hablando de cosas personales. No hay mucho más. Agradezco que me han respetado la situación y han entendido. A todos nos cuesta”.

