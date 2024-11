“Lo mejor es darle espacio”: Aaron Judge revela que no presionará a Juan Soto para seguir con Yankees

Hace dos años el jardinero Aaron Judge probó suerte en la agencia libre de MLB, siendo el pelotero más codiciado de todas las Grandes Ligas.

Ahora en 2024 el pelotero dominicano Juan Soto se encuentra en esa misma situación y con la posibilidad de volver con los New York Yankees, como lo hizo Judge en su momento.

El capitán de los Yankees fue consultado sobre esta situación por la que ya pasó y ahora vive Juan Soto, Sin embargo, Judge no está reclutando activamente a su compañero de equipo All-Star.

“No he hablado con él en absoluto. Creo que lo mejor es darles espacio a esos muchachos”, dijo Judge. “Y hablé con él toda la temporada. Él sabe lo que sentimos por él. Y creo que lo más importante ahora es dejarlo hacer lo suyo con su familia, orar al respecto, hablar con la gente y tomar la decisión correcta para él y su familia. Así que no he hablado con él en absoluto“.

Si bien Judge dijo que no ha hablado con Soto, reveló que se ha reunido con Steinbrenner para hablar sobre Soto y otros posibles movimientos fuera de temporada.

“Fui a Tampa durante aproximadamente una semana justo después de la temporada y me reuní con él y discutimos muchas cosas”, dijo Judge. “Desde Juan hasta otros muchachos que están ahí y que creo que definitivamente podrían ayudar a este equipo. Así que, ya sabes, simplemente doy mi opinión sobre un par de cosas”.

Soto seguramente firmará un contrato más grande que el acuerdo de nueve años y 360 millones de dólares que Judge y los Yankees firmaron hace dos años. Judge dijo que eso no le importa.

“No es mi dinero”, dijo Judge. “Realmente no me importa, siempre y cuando consigamos a los mejores jugadores, consigamos lo máximo que podamos. Estoy con lo que sea. Eso nunca ha sido algo que me ha preocupado sobre quién recibe el mejor pago. Es simplemente lo que sea que podamos hacer para conseguir a los mejores jugadores, lo aceptaré”.

Soto bateó segundo en el orden al bate de los Yankees, un puesto por delante de Judge. Durante toda la temporada, Judge se maravilló con los turnos al bate de Soto. Su enfoque. Su estilo. Su implacabilidad. El viernes, nuevamente le dio crédito a Soto por ayudarlo directamente a registrar su temporada histórica al hacer que los lanzadores trabajaran constantemente.

“Fue un gran impacto tener a un tipo como ese frente a ti”, dijo Judge. “Si pudiera tener ocho Juan Sotos en la alineación conmigo, me encantaría”.

Gran combinación entre Judge y Soto

Judge se asoció con Soto en Yankees para convertirse en uno de los dúos más productivos en la historia reciente del béisbol. Mientras Judge registró posiblemente la mejor temporada de un bateador derecho de la historia, Soto conectó 41 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, con un OPS de .989. Su fWAR de 8.1 ocupó el cuarto lugar en las mayores.

Esa producción ayudó a los Yankees a ganar 94 juegos y el título de la Liga Americana Este después de perderse la postemporada en 2023. Luego brilló en octubre, bateando .327 con cuatro jonrones y un OPS de 1.102 en 14 juegos de postemporada.

Su jonrón de tres carreras que los puso en ventaja en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana envió a los Yankees a la Serie Mundial. Seis días después, los Yankees jugaron el Juego 1 de la Serie Mundial contra los Dodgers en el cumpleaños número 26 de Soto.

Fue un año de plataforma inminente con el que sueñan los agentes libres. Y llevó el precio de Soto, que ya se proyectaba como histórico después de su temporada a los 25 años, a otro nivel. Con varios equipos de los grandes mercados interesados, Soto podría exigir un contrato cercano, si no superior, a los 600 millones de dólares.

