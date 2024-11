Ricardo Arjona vuelve a la escena musical luego de una seria crisis de salud

La crisis es una condición vivencial y creativa a la que Ricardo Arjona le ha sacado partido. SECO, su nuevo álbum, es producto de una crisis de salud.

Una lesión en la columna que toreó por más de 20 años le vaticinaba una silla de ruedas. Médicos no le daban esperanzas de caminar. Un escenario negro para el cantautor guatemalteco que en ese entonces se enfilaba a los 60 años.

Se sometió a dos operaciones, en las que le colocaron placas y tornillos de platino, y cuando todo su horizonte se aclaraba, un coágulo en un pulmón agravó su salud, pero el artista encaró, al mismo tiempo dos rehabilitaciones, la física para su columna, y la pulmonar.

Anunció públicamente un retiro, pero su “masoquismo”, cuenta Arjona le hizo cantar los sentimientos que tuvo en ese lapso.

“Hay males que no saben para quién trabajan. Venía de un vacío creativo como autor de casi cuatro años. Blanco y Negro me llevó a escribir y a producir 24 canciones y después estuve dos años de gira con mas de 160 conciertos. La espalda encendió la alarma que me llevó a un hospital y dos cirugías de columna, pero también a postrarme en una silla donde no había otra cosa más que hacer que escribir canciones. Todo era incertidumbre, mis porcentajes de quedar mejor eran terribles, según médicos”, asegura.

El nombre del álbum hace referencia al apodo que el artista tenía de pequeño./Reforma

“Lamentablemente, el autor es masoquista y se nutre de la desgracia, un ingrato. Hoy le gane la batalla al autor, lo dejé estar jodido justo el tiempo necesario para que me regalara uno de los mejores discos de mi vida y cuando logré producir más de 24 canciones resulta que la operación me puso de vuelta en la jugada”, agrega.

De los 24 temas, SECO incluye la mitad, entre ellas dos que pudieran ser una suerte de grito de combate: “Barcelona”, que fue un lugar donde hubo esperanza a tu mal, y “Todo Termina”, que podría sonar a una posible despedida a la vida que llevaba.

“Barcelona fue la ciudad donde se realizaron las cirugías. Estando allá me acordé de la época en la que viví en Portlligat, ciudad de pintores y bohemios, y a donde fui buscando el fantasma de Dalí, a quien admiraba tanto. De esa época nació una historia de amor de las que se abandonan porque uno piensa que vendrán muchos amores como ese. Escribí la canción ‘Barcelona’ en silla de ruedas y la produje en Nashville, meses después, cuando ya caminaba. Fue mi primer viaje después de las operaciones. ‘Todo Termina’ y ‘Despacio que Hay Prisa’ las escribo en Barcelona también, ninguna de las dos es fatalista, todo lo contrario, son una búsqueda e invitación a la vida”, cuenta.

¿Crees que SECO es un “comeback” en toda la extensión de la palabra?

Yo nunca me fui, SECO es lo nuevo que escribo como tantas veces. Es producto de esta crisis de salud, pero, por ejemplo, Santo Pecado con canciones como ‘El Problema’ o ‘Minutos’, fue producto de una crisis también, en ese caso emocional. Y si vamos por cada disco… cada uno tiene su crisis, de eso se trata.

Con este material regresarás a los conciertos. ¿Qué reto te representa?

Yo sólo trabajo cuando no canto. A mí lo que me gusta hacer es cantar y hacer canciones. Lo haría por nada, no es una pose, es la verdad. Hoy me siento mejor que nunca, volví al ejercicio y seguramente emprenderemos pronto una nueva gira, no para salir a trabajar, sino para buscarle oxígeno a la costumbre.

UNA PRIMERA MIRADA A SECO

Cada tema refleja un fragmento de la narrativa emocional de este álbum:

• “Despacio que hay prisa”: Este reggae invita a encontrar belleza en la soledad y a disfrutar de los momentos a un ritmo pausado. El video oficial complementa esta atmósfera con un enfoque festivo y colorido.

• “Todo termina”: Escrita durante una recuperación hospitalaria, esta canción de casi siete minutos es una carta reflexiva y cruda que Arjona dedica a sus hijos. Su estructura única sin versos repetidos captura la esencia de la impermanencia.

• “Nirvana”: Con letras como “Deja en paz a la razón”, esta canción se adentra en una búsqueda interna, desafiando creencias y dejando espacio para la vulnerabilidad y el misterio.

Desde hoy estarán en plataformas los tres temas. El resto se podrá escuchar en enero.