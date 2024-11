Carlo Ancelotti sobre Mbappé: “Mañana acabará con su racha de no marcar goles

El director técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que se siente plenamente confiado en que el delantero francés Kylian Mbappé pueda explotar finalmente sus cualidades como atacante este fin de semana en el partido contra el Leganés correspondiente a una nueva jornada de LaLiga de España.

Durante la conferencia de prensa previa a este encuentro el entrenador destacó que está “convencido” de que Mbappé “terminará la racha” sin goles que posee el artillero francés que posee desde el pasado 19 de octubre; esto se debe a que recientemente no fue convocado por la selección de Francia y espera que esto le de un impulso motivacional para poder brillar en el terreno de juego.

“Mbappé ha mejorado su condición y ojalá mañana pueda mostrar todas sus calidades, que son muchas. La mala racha la han pasado todos los grandes delanteros. Pero a Mbappé le veo motivado y feliz de entrenarse, estar con los compañeros… la racha va a acabar antes o después y estoy convencido de que mañana terminará la racha de no marcar goles. Tiene una calidad descomunal y antes o después la va a mostrar”, expresó.

Carlo Ancelotti también negó que Mbappé haya sufrido problemas de salud mental como se estuvo rumoreando en las últimas semanas y aseguró que se siente plenamente emocionado de poder estar defendiendo finalmente al cuadro blanco para poder ayudarlos a conquistar más títulos y posicionarlos como uno de los mejores clubes de Europa.

“Buah. Vaya pregunta. No me lo parece. Le veo contento, feliz de estar aquí. No me parece que haya sufrido problemas de salud mental, o al menos no lo muestra. Especular con esto me parece demasiado feo”, señaló.

“Kylian nunca me ha pedido jugar en una posición en el campo. Todos piden estar en el once inicial, pero Vinícius y él no tienen una posición fija en el campo y pueden cambiar de posición dependiendo del partido”, agregó en sus declaraciones.

Para finalizar el entrenador aseguró que el goleador galo se ha enfocado en mejorar sus aspectos ofensivos durante la última semana y en mejorar también la línea defensiva del club para poder tener más opciones ante las constantes lesiones de varias figuras estelares de su plantilla.

“Él ha trabajado con nosotros y hemos focalizado el trabajo en la línea defensiva porque teníamos a Raúl Asencio, Mendy… hemos probado laterales derechos. Mbappé no necesita trabajo defensivo. Y yo no le puedo enseñar cómo tiene que atacar; en todo caso, nos tiene que enseñar él a nosotros”, concluyó Ancelotti.

Sigue leyendo:

–Sergio Canales se muestra preparado para la Liguilla: “Contento de aportar al equipo”

–Hugo Sánchez sobre la vuelta de Javier Aguirre a la selección: “Había mejores opciones”

–Trump elige a exjugador de fútbol americano como secretario de Urbanismo y Vivienda