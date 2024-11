Eddie Hearn adelanta que el Canelo Álvarez podría aceptar la pelea contra Jake Paul

El promotor de boxeo Eddie Hearn aseguró que es bastante posible que el mexicano y campeón de tres divisiones en los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, le resultaría bastante sencillo poder aceptar un combate contra el estadounidense Jake Paul luego de haber recibido el reto por parte del antiguo youtuber en el que aseguraba que él era el nuevo rey de las plataformas digitales del pugilismo mundial.

Estas declaraciones las realizó el promotor durante una entrevista ofrecida para iFL TV, donde destacó que conoce muy bien al mexicano y está convencido en que tarde o temprano tendrá un enfrentamiento contra The Problem Child para poder cumplirle su deseo de poder luchar por los cinturones de campeón, esto a pesar que lo invitó a verse las caras en la categoría de los peso crucero al no poder bajar a los súper medianos.

“En mi opinión Canelo tomaría la pelea (con Jake Paul). ¿Por qué no lo haría? Creo que no lo pensaría dos veces. Pero a menos que la cantidad de dinero se salga de control, no estoy seguro de que Jake quiera pelear con él (Canelo) todavía, pero buena suerte para él, depende de él”, expresó.

Jake Paul ha recibido una ola de comentarios negativos y retos por parte de muchos peleadores luego de su victoria contra Mike Tyson por decisión unánime; a pesar de esto su mayor deseo como profesional es poder enfrentarse contra el Canelo Álvarez para poder demostrar la gran calidad que posee como pugilista y acabar con las críticas que ha recibido en su contra estos primeros años.

“Ellos (Jake Paul y su equipo) no son idiotas, y saben que no tiene sentido que Jake pelee contra un tipo decente del top 15 al que no pueda ganar, o contra quien tal vez pueda perder por poco dinero. Así que simplemente tiene que conseguir la mezcla correcta de quién será el próximo rival y por eso pienso en la pelea con Canelo”, agregó Hearn.

Para finalizar, Eddie Hearn sostuvo que este combate entre Jake Paul y Eddie Hearn podría generar unos altos índices monetarios que sin duda alguna impulsarían al mexicano para poder aceptar el duelo.

“Me parece que la pelea con Canelo, Jake aceptaría llevarse una locura de dinero para pelear contra Canelo si el dinero es mucho y realmente no puede rechazarlo. Pero me parece que una pelea contra Conor McGregor, por ejemplo, sería una mejor pelea para Jake porque él piensa que puede ganarle, aunque creo que la diferencia de tamaño significa que esa pelea nunca se dará”, dijo.

“El caso es que no tiene sentido que Jake pelee contra buenos boxeadores que no tienen un perfil comercial enorme, porque ¿de qué sirve? Vas a perder sin ganar mucho dinero, así que será interesante ver qué hace a continuación. Hay que ver que si toma una pelea de boxeo para mejorar tus posibilidades de ser competitivo cuando llegue una verdadera pelea de boxeo, o tomas una gran pelea comercial contra un nombre que va a generar enormes números”, concluyó.

