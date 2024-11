Mujer que sobrevivió a incendio muere tras ser arrollada por conductor que se dio a la fuga en Queens

Una mujer que perdió la vida después de ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga, la golpeó cuando ella estaba cruzando una intersección de Queens, fue la sobreviviente de un incendio que destruyó su casa y todos sus bienes en 2023, expresó su familia.

Identificada como Lucia Grant, de 47 años, cruzaba la calle en 150 en North Conduit Ave., cerca del parque Baisley Pond en South Jamaica, alrededor de las 6:00 de la mañana del sábado, cuando el conductor se estrelló contra la víctima, informaron las autoridades.

“Pasamos por muchos traumas como familia. Nos estábamos uniendo… Estábamos allí. Estábamos casi allí”, manifestó con incredulidad la devastada hija de Grant, Chassidy Moore, de 26 años. “Honestamente, siento que es surrealista. No me cuadra. Se siente surrealista”.

Grant, que laboraba como asistente de salud a domicilio, estaba viviendo en Holiday Inn en las cercanías de la intersección desde que un incendio dejara en cenizas su apartamento el año pasado, dejándola a ella y varios de sus familiares sin hogar donde regresar.

“Todos pasamos por un incendio, así que tuvimos que separarnos como familia”, explicó Moore. “Todo se quemó. Perdimos todo”.

“Por eso estaba en el refugio”, dijo Moore. “En la intersección, probablemente estaba saliendo de su refugio” y se dirigía a su empleo cuando fue asesinada.

Luego de un año difícil, las cosas habían mejorado y Moore señaló que hace poco recibió un vale para un apartamento y estaba comenzando a buscar uno.

Tanto la madre como la hija estaban planeando una fiesta de cumpleaños para sus hijos, que tenían edades parecidas, y estaban deseando celebrar el día de acción juntas.

“Lo estaba esperando con ansias. El cumpleaños de mi hijo es el 3 de diciembre. El cumpleaños de mi hermano pequeño es el 19 de diciembre”, dijo Moore. “Estábamos planeando todo esto. Estábamos planeando sus cumpleaños. Estábamos tratando de que fueran juntos porque son el mismo mes”.

La hija de la víctima dijo que su madre era “una abuela y una madre fuerte. Mi madre tuvo 13 hijos. Somos muchos”, expresó Moore que es la segunda hija mayor de la gran familia.

La hija menor de Grant cuenta con 5 años. Fue abuela de cinco hijos, indicó Moore, y añadió que ella y su madre se visitaban todos los viernes, según informó Daily News.

“La veía los viernes con mis hijos. Me reunía con ella para que pudiera ser abuela y ver a los niños. Estábamos mejorando”, dijo Moore. “Cada vez que nos reuníamos, la pasábamos bien, honestamente. Siempre estábamos haciendo algo.”

“Mi madre era un alma hermosa, ¿sabes?”

La segunda hija de Grant se enteró del accidente gracias a su tía.

“Mi tía me llamó y, honestamente, casi me desmayo”, dijo. “Me destrozó todo el mundo. Todavía no tengo palabras. Estoy perdida”.

“Todo el mundo estaba llorando. Todo el mundo está pasando por lo mismo ahora mismo. Todo el mundo está emocionado. Furioso y triste”.

Los pacientes de la víctima también estaban conmocionados por el terrible accidente y dicen que están perdidos sin ella, explicó Moore.

“Ella tenía muchos pacientes que dependían de ella. Una paciente que conozco… ha sido paciente de mi madre durante siete años. Esa paciente de ahí, lloró en mi teléfono anoche. Estaba llorando. Tuve que hablar con ella para que se durmiera porque estaba llorando”.

Asimismo, la hermana menor de Grant, Chanalylia, de 32 años, estaba en shock por su muerte. “Estamos de luto en este momento”, dijo. “Estaba con mi padre cuando llegaron los detectives” y les señalaron que Grant había sido asesinada. “Él está sufriendo ahora mismo”.

“Ella era una buena madre para sus hijos. Es divertida. Muy extrovertida. Le encantaba la música y el baile. Ella me inspiró”.

Moore y su tía Chanalylia describieron lo cuidadosa que era su familiar al cruzar la calle.

“¿Cómo puede ser un atropello y fuga? Mi hermana presta mucha atención. Es muy observadora”, apuntó Grant.

“Ella estaba en un equipo de atletismo cuando era adolescente. Ella corre rápido, así que todavía no puedo imaginar que eso haya sucedido así. ¿Un auto? ¿Moriste porque un auto te chocó? Todavía estoy en shock”.

Lucia Grant estaba en el paso de peatones cuando fue embestida por el conductor, que siguió su camino sin detenerse, informaron las autoridades. Hasta el momento no hay detenciones al respecto y hay una averiguación abierta y en curso.

“Quiero justicia para que ella pueda dormir tranquila, en paz”, dijo la hermana devastada. “Si alguien vio algo, por favor, diga algo”.

