Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este lunes 25 de noviembre

La jornada de fútbol prevista para este lunes 25 de noviembre cuenta con algunos enfrentamientos bastante interesantes que incluyen varios partidos de fútbol en Europa y especialmente algunos correspondientes a las ligas sudamericanas, los cuáles podrás disfrutar de cada uno de ellos con esta agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Europa culmina este fin de semana con un par de partidos en la Serie A de Italia, tratándose de algunos conjuntos de media tabla como son el Udinese vs Empoli y el VeneZia vs Lecce

Fútbol de Italia

La Jornada 13 de la Liga de Italia finaliza con los mencionados partidos entre el Udinese vs Empoli y el Venezia vs Lecce tras una intensa tanda de encuentros que tuvieron como principales atractivos al AC Milan vs Juventus y al Napoli vs Roma.

El encuentro entre el Udinese se podrá ver en el Este de los Estados Unidos a partir de las 12:30 por Disney+ Sur, así como por ESPN2 Colombia.

Por su parte, el partido del Venezia se llevará a cabo a las 14:45 en el Este de los Estados Unidos también por la señal de Disney+.

Fútbol de Inglaterra

Otra liga que culmina actividades este lunes es la de Inglaterra para el duelo entre Newcastle United vs West Ham United correspondiente a la Jornada 12 de la Premier League; dicho partido se realizará en el St. James Park.

El juego se disputará a partir de las 15:00 (Hora este de los Estados Unidos) y se transmitirá exclusivamente por Disney+ y Sport 24.

Liga de Argentina

La Superliga Argentina será la que tendrá mayor actividad este lunes con un total de tres partidos correspondientes a la Jornada 24 en la que cada uno de estos equipos buscará quedarse con la victoria para sumar puntos importantes para escalar en la tabla de clasificación.

Transmisiones:

Central Córdoba vs Rosario Central: Inicia a las 17:00 (Este de los Estados Unidos) y se transmitirá por TyC Sports Internacional, Inter, TNT Sports Argentina.

Belgrano vs Independiente Rivadavia: Inicia a las 19:15 (Este de los Estados Unidos) y se transmitirá por TyC Sports Internacional, Inter, ESPN Argentina.

Argentinos Juniors vs Barracas Central: Inicia a las 19:15 (Este de los Estados Unidos) y se transmitirá por Disney+, TNT Sports Argentina, Disney+ Chile, Fanatiz USA.

