Promotora considera “ilógico” arregló de la pelea entre Tyson-Paul

Este lunes mediante un comunicado, Most Valuable Promotions, calificó de “ilógicas y absurdas” la creciente controversia de que la victoria por decisión unánime de Jake Paul sobre Mike Tyson fue manipulada.

La empresa comandada por Paul y Nakisa Bidarian, respondió a quienes cuestionaban si la pelea fue manipulada para que Paul ganara.

“Ambos peleadores, de buena fe, se desempeñaron al máximo de sus capacidades con el objetivo de ganar la pelea”, se lee en el comunicado. “No hubo absolutamente ninguna restricción, contractual o de otro tipo, en torno a ninguno de los dos peleadores. Cada boxeador pudo usar todo su arsenal para ganar la pelea. Cualquier acuerdo en otro sentido violaría las reglas de boxeo del TDLR (Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas)”.

Paul, de 27 años y ahora boxeador, dominó al icónico ex campeón de peso pesado en su enfrentamiento del 15 de noviembre en el estadio AT&T en Arlington, Texas. El evento fue un gran éxito con una recaudación de $18.1 millones de dólares, la mayor para cualquier pelea en Estados Unidos fuera de Las Vegas, y se transmitió en Netflix con más de 108 millones de espectadores en vivo en todo el mundo.

Sin embargo, Tyson, de 58 años, tuvo una actuación apática y los escépticos cuestionaron la integridad de la pelea.

“Ilógico y absurdo” según MVP

“Es aún más ilógico y absurdo que MVP, en el debut de una esperanzadora sociedad a largo plazo con el mayor transmisor del mundo, una organización que hizo su primera incursión en los deportes profesionales en vivo con Paul vs. Tyson, siquiera considere una violación tan perversa de las reglas de la competencia”, continuó el comunicado.

Bidarian se mantuvo firme en varias entrevistas después de la pelea en cuanto a que no hubo juego sucio en la victoria de su socio comercial.

“Ésta no es la primera vez que Jake Paul se enfrenta a un escepticismo infundado o una incredulidad absoluta como atleta profesional y, francamente, la afirmación de que su pelea debe haber sido amañada es solo el último cumplido ambiguo que se le presenta”, dijo Bidarian, cofundador de Most Valuable Promotions. “Desde el primer día en este deporte, la gente ha dudado de sus habilidades, incapaces de conciliar cómo alguien con su experiencia ha logrado tanto en tan poco tiempo. Jake no solo ha demostrado su valía en repetidas ocasiones, sino que ha establecido continuamente récords históricos que hablan por sí solos.

“Este combate, que rompió récords de asistencia y audiencia para un evento deportivo profesional, es otro ejemplo más de su capacidad para rendir en el escenario más importante. Mientras Jake siga superando las expectativas, siempre habrá quienes intenten desacreditar sus logros. Aceptamos la duda, sólo impulsa a Jake a trabajar más duro y lograr un mayor éxito”.

Virales en redes sociales

Las redes sociales se inundaron de publicaciones que sugerían que la pelea estaba planeada y que también circulaba un guión falso. El guión fue desacreditado, pero eso no ha disipado las dudas sobre cómo se desarrolló la pelea.

La admisión de Paul de que levantó el pie del acelerador en los asaltos intermedios en lugar de buscar un nocaut avivó aún más las llamas de una pelea amañada.

