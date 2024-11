Latino murió baleado mientras viajaba en un auto en Nueva York; esposa herida

Iván DeJesús Bueno recibió un disparo mortal en la cabeza y su esposa resultó herida mientras viajaban en un automóvil y fuesen baleados desde otro auto en una autopista en El Bronx (NYC).

Según la policía, un hombre estaba al volante de un Toyota Corolla rojo del 2010 con dos pasajeros -una pareja casada, ambos de 21 años- en dirección oeste por Cross Bronx Expressway cuando el conductor de otro automóvil abrió fuego alrededor de las 5:45 a.m. del domingo.

El conductor del Toyota no resultó herido. La pareja llegó al New York-Presbyterian Hospital Columbia en Washington Heights en el mismo automóvil baleado, poco después de las 6 a.m., detalló Daily News.

Los servicios médicos de urgencia luego trasladaron a las víctimas al Hospital Harlem, donde el pasajero masculino murió. La pareja residía en Patterson, Nueva Jersey. La esposa no identificada se encontraba en condición estable con una herida de bala en el hombro.

El chofer del Corolla fue puesto bajo custodia policial bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, reportó PIX11 News. El pistolero se dio a la fuga y no ha sido atrapado, dijo la policía.

No se han identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Horas antes, la noche del sábado, también en El Bronx, un hispano de 25 años murió en su hogar, a donde corrió tras ser baleado afuera de una bodega. La semana pasada, a una joven madre latina y su bebé les dispararon fatalmente desde un auto en Connecticut.

La violencia armada es contante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público y negocios. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Este mes 30 miembros de pandillas fueron detenidos y acusados ​​en relación con 18 balaceras en las que murieron siete personas en el Alto Manhattan (NYC), incluidas cuatro víctimas inocentes que no eran los objetivos previstos.