“Mercedes, Parte 1”: una exhibición de arte que ayuda a sanar

Entre muebles de sala, cocinas improvisadas y un mundo tejido en spanglish, el dominicano Modesto “Flako” Jiménez invita a una experiencia profundamente íntima y transformadora en su nueva obra titulada “Mercedes, Parte 1”, que se exhibe en la Brooklyn Academy of Music (BAM).

Durante una conversación con El Diario, Flako habló sobre la creación de espacios de sanación a través del arte y cómo su vida en Bushwick en los años 90, más la experiencia de cuidar de su abuela quien sufría de demencia, inspira sus narrativas.

“Recreé el apartamento de mí abuela. Podrán ver que tiene un poquito de la sala, un poquito de la cocina, y todo lo decoramos muy detalladamente, los muebles, la casa”, explicó sobre la muestra que lleva el nombre de su abuela, Mercedes Viñales.

La exhibición muestra una recreación del apartamento de la abuela del artista./Cortesía

La obra, que incluye un recorrido por tal recreación de la casa dentro de la galería, busca transportar al espectador a un espacio donde el pasado y el presente coexisten.

“Te sientas en la casa con nosotros y participas, además hay un cuarto de sanación. Ahí puedes procesar lo que acabas de experimentar porque a veces tocamos memorias o traumas que ni sabíamos que estaban ahí”, comentó.

Flako habla extensamente sobre su madre y su abuela, quienes dejaron una huella indeleble en su vida y su arte. La historia de su abuela, documentada en un diario que él describe como un “tesoro”, está en el corazón de su obra actual.

“Fue increíble para mí descubrir todo lo que dejó para asegurarse de que su gente pudiera salir adelante”, compartió. “Todo está documentado perfectamente. Sus herramientas, sus sacrificios, sus reflexiones. Me di cuenta de que mi abuela no era solo una supermujer para mí, sino también para mi tío, para mi tía. Pensé que éramos pobres, pero no, éramos ricos en comunidad, en familia. Teníamos todo lo que necesitábamos”.

La obra también es una celebración de las raíces y resiliencia de las familias inmigrantes.

“Te sientas en la casa con nosotros y participas, además hay un cuarto de sanación”, señala Modesto “Flako” Jiménez./Cortesía

“A veces me quejaba de por qué éramos tantos en la casa. Pero éramos una tribu. Y ahora, a mis 42 años, miro atrás y veo todos esos momentos hermosos que ella me dio en un Bushwick caótico de los años 90”, recordó.

La narrativa de su trabajo no sólo celebra el pasado, sino que también reflexiona sobre los cambios en su comunidad natal. Al preguntarle sobre la transformación de Bushwick, respondió con una mezcla de orgullo y añoranza.

“Todo ha cambiado tanto. La comunidad latina sigue aquí, pero ahora somos más artistas, más creadores. Bushwick me enseñó a sobrevivir y a ser quien soy, y mi arte es una extensión de eso. Pero también quiero asegurarme de que nuestras historias, nuestras memorias, no se pierdan con el tiempo o con la gentrificación”, expresó.

“Bushwick me enseñó a sobrevivir y a ser quien soy, y mi arte es una extensión de eso”, dice Flako./Cortesía

La obra también es un acto de amor hacia su abuela Mercedes, quien luchó con demencia en sus últimos años. Para Flako, ese proceso fue una oportunidad de conectarse más profundamente con ella.

“Estuve con ella todo el tiempo”, compartió. “Cuando olvidaba quién era yo, me convertía en ese familiar que recordaba. Actuaba para ella, y cuando volvía, ahí estaba yo, para apoyarla”.

Al final de la conversación, Flako resumió la esencia de su obra: “Es una cápsula del tiempo, un homenaje. Es mi manera de decir que mi abuela nunca se fue realmente. Y es también un recordatorio de que todos tenemos estas historias, estas herramientas de sanación, y que debemos celebrarlas antes de que se pierdan”.

En detalle:

Qué: Exhibición artística “Mercedes, Parte 1”

Dónde: Brooklyn Academy of Music (BAM) – 30 Lafayette Ave, Brooklyn

Cuándo: Del 3 al 8 de diciembre

Información: https://www.bam.org/theater/2024/mercedes