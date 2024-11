Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este jueves 28 de noviembre

La jornada de fútbol prevista para este jueves 28 de noviembre está marcada por la UEFA Europa League que cumplirá una nueva jornada de su recién modificado formato y en la que muchos equipos históricos del viejo continente buscarán la victoria, los cuáles podrás disfrutar de cada uno de ellos con esta agenda que te trae El Diario de Nueva York.

El torneo europeo cumplirá una larga lista de encuentros este jueves para poder cumplir con el itinerario del resto de las ligas que arrancarán nuevamente el fin de semana, entre los que se encuentran duelos de alto valor como Manchester United vs Bodo, Lazio vs Ludogorets, Real Sociedad vs Ajax, Slavia Praga vs Fenerbahce y el más interesante de todos, Tottenham vs Roma.

Actualmente la Lazio se ubica como líder absoluto de la tabla de clasificación con un total de 12 puntos gracias a las cuatro victorias consecutivas que acumula dentro de la competencia; es seguido por el Ajax, Galatasaray, Frankfurt, Anderlecht y Athletic Club, quienes acumulan un total de 10 puntos cada uno.

Horarios

Estos partidos tienen varios horarios según cada uno de los países en los que se disputarán, brindando así la posibilidad de disfrutar de la mayoría posible de cada uno de ellos; en esta lista presentamos los horarios de acuerdo con la zona del Este de los Estados Unidos.

Athletic Club vs Elfsborg: 12:45 horas

AZ vs Galatasaray: 12:45 horas

Beşiktaş vs Maccabi Tel Aviv: 12:45 horas

Dynamo Kyiv vs Viktoria Plzen: 12:45 horas

Lazio vs Ludogorets: 12:45 horas

Qarabağ vs Olympique Lyonnais: 12:45 horas

Rīgas FS vs PAOK: 12:45 horas

Anderlecht vs Porto: 12:45 horas

Midtjylland vs Eintracht Frankfurt: 15:00 horas

Twente vs Union Saint-Gilloise: 15:00 horas

FCSB vs Olympiakos Piraeus: 15:00 horas

Ferencváros vs Malmö FF: 15:00 horas

Manchester United vs Bodø / Glimt: 15:00 horas

Nice vs Rangers: 15:00 horas

Real Sociedad vs Ajax: 15:00 horas

Slavia Praha vs Fenerbahçe: 15:00 horas

Sporting Braga vs Hoffenheim: 15:00 horas

Tottenham Hotspur vs Roma: 15:00 horas

Liga MX

El fútbol mexicano continúa con la emoción de la Liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con dos partidos de alto nivel que buscarán hacerse con la victoria para poder avanzar a la siguiente ronda.

En esta jornada del jueves se enfrentarán los Tigres de la UANL contra el Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, mientras que Rayados de Monterrey y Pumas de la UNAM se verán las caras en el Estadio BBVA.

Horarios y transmisión

Tigres de la UANL vs Atlético San Luis: 20:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, TV Azteca)

Rayados de Monterrey vs Pumas de la UNAM: 20:00 horas en el Este de los Estados Unidos (Vix+, TUDN)