Premio The Best 2024: Estos son los nominados al galardón

La FIFA ha dado a conocer a los nominados de la edición 2024 de los premios The Best FIFA Football, y como era de esperarse, Lionel Messi figura entre los candidatos al Premio The Best al Jugador de la FIFA.

El capitán de la Selección Argentina ha sido reconocido por su destacada temporada, en la que lideró a su país para conquistar la Copa América 2024 en Estados Unidos y brilló en la MLS, donde ganó la Supporter’s Shield con el Inter Miami.

Messi competirá por el galardón junto a otras estrellas de nivel mundial como Jude Bellingham, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Toni Kroos, Erling Haaland, Vinícius Jr., Rodri, Kylian Mbappé, Federico Valverde y Florian Wirtz.

El astro argentino, quien ya ha ganado este prestigioso premio en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023), buscará ampliar su legado. Cabe recordar que en la edición pasada superó a Haaland y Mbappé para quedarse con el trofeo tras un año marcado por su conquista del Mundial de Qatar 2022.

¿Cómo votar para los premios The Best 2024?

Una de las grandes novedades de esta edición es la mayor participación de los aficionados en las votaciones. Por primera vez, tendrán el mismo peso que los capitanes, entrenadores de selecciones nacionales y medios de comunicación en categorías como el Premio The Best al Jugador de la FIFA, además de poder elegir el once ideal masculino y femenino de la temporada.

En FIFA.com, ya está abierto el proceso de votación, el cual cerrará el 10 de diciembre a las 23:59 h (CET). Entre las novedades también destaca el Premio Marta, que reconocerá el mejor gol del futbol femenino, y la continuidad del Premio Puskás, que homenajea el mejor gol del futbol masculino.

Nominados al Puskás

El reconocido Premio Puskás, que selecciona al mejor gol de la temporada y que por primera vez estará separado en fútbol masculino y femenino bajo el nombre de Premio Marta.

Entre los 11 nominados, destaca una tremenda chilena de afuera del área de Walter Bou, que el 4 de agosto de 2024 le dio el triunfo agónico a Lanús ante Tigre, y una increíble pirueta de Alejandro Garnacho, quien el 26 de noviembre de 2023 abrió la goleada de Manchester United frente a Everton.

Hassan Al Haydos, Yassine Benzia, Michaell Chirinos, Federico Dimarco, Mohammed Kudus, Denis Omedi, Paul Onuachu y Jaden Philogene son los otros nominados del galardón que cuenta con votos de los fans.

En cuanto a la mejor futbolista del mundo, competirán por el trono Aitana Bonmatí, vigente vencedora, Barbra Banda, Caroline Graham Hansen, Keira Walsh, Khadija Shaw, Lauren Hemp, Lindsey Horan, Lucy Bronze, Mallory Swanson, Mariona Caldentey, Naomi Girma, Ona Batlle, Salma Paralluelo, Sophia Smith, Tabitha Chawinga y Trinity Rodman.

Además, entre las entrenadoras destacadas figuran Arthur Elias, Elena Sadiku, Emma Hayes, Futoshi Ikeda, Gareth Taylor, Jonatan Giráldez, Sandrine Soubeyrand y Sonia Bompastor, mientras que las arqueras nominadas son Alyssa Naeher, Ann-Katrin Berger, Ayaka Yamashita, Cata Coll y Mary Earps.

Finalmente, la FIFA también entregó el listado de nominados para el Premio a la Afición, con el mexicano José Armando Guzmán Mendoza, el brasileño Guilherme Gandra Moura y el escocés Craig Ferguson ternados.

