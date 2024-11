VIDEO: Leonardo DiCaprio es criticado por aparentemente ignorar una tradición en Fiyi

El actor Leonardo DiCaprio fue duramente criticado gracias a un video que circula en redes sociales donde se le ve caminando apresurado por el vestíbulo de un hotel de lujo en Fiyi y, aparentemente, ignora una ceremonia tradicional organizada por el personal del lugar para despedir a sus huéspedes.

En las imágenes, DiCaprio aparece vestido con ropa negra, gafas de sol y una gorra, y se le puede ver caminar hacia una camioneta que lo esperaba en la salida del establecimiento. Mientras tanto, un grupo de empleados realizaba un ritual típico fiyiano con cantos y música. Sin embargo, el actor no detuvo su marcha, mantuvo la mirada baja y pareció estar concentrado en una llamada telefónica.

Debido a que en la cultura fiyiana, estas ceremonias no son simples formalidades, sino expresiones profundas de respeto, hospitalidad y conexión comunitaria, el comportamiento de Leonardo DiCaprio de inmediato desató una avalancha de críticas.

Muchos usuarios consideraron su actitud como un gesto de “ingratitud” o “desprecio” hacia los empleados que participaron en la ceremonia. Los comentarios señalaron que, siendo una figura pública, DiCaprio debería haberse mostrado más agradecido con el personal, saludar o al menos sonreír ante las caras expectantes de sus fanáticos en Oceanía.

No obstante, otros internautas salieron en su defensa. Algunos argumentaron que el actor se encontraba de vacaciones y que la ceremonia no formaba parte de su agenda, por lo que no tenía obligación de participar en ella.

De acuerdo con fuentes citadas por el portal Page Six, la actitud del protagonista de ‘The Wolf of Wall Street’ no fue intencional.

“El evento no estaba dirigido exclusivamente a él; se trataba de una actividad general para todos los huéspedes del hotel. DiCaprio simplemente no estaba mirando hacia el grupo que realizaba los cantos”, explicó el mencionado sitio.

Además, otros medios de noticias recordaron que el actor mantuvo en el pasado una estrecha relación con comunidades insulares a través de su fundación ambiental, The Leonardo DiCaprio Foundation, que se dedica a proyectos de conservación de distintas especies en peligro.

Aunque no se conocen detalles sobre los motivos detrás de la estadía de Leo en Fiyi, el hecho volvió a colocar al ganador del Oscar bajo los reflectores, una posición que no siempre es cómoda para el actor, pues es conocido por mantener un perfil bajo en su vida personal.

