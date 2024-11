Hijo de Sean ‘Diddy’ Combs fue vetado de rentar casas por fiestas descontroladas

Justin Combs, hijo del rapero Sean ‘Diddy’ Combs ya no podrá alquilar más mansiones en Los Ángeles. Según información de una fuente cercana citada por Daily Mail, el hijo mayor del rapero ha sido vetado por las incontrolables fiestas que realizaba y las propiedades quedaban en muy mal estado.

El agente inmobiliario citado aseguró que Justin Combs rentaba las mansiones y las habitaba por un tiempo.

“El grupo con el que trabajo le alquiló casas a Justin. Decía que iba a tener unas 20 personas, pero luego aparecían 200, y la casa quedaba destruida”, dijo la fuente que mantuvo el anonimato. La persona consultada aseguró que debido a estos destrozos las compañías de alquiler de Los Ángeles se niegan a rentarle casas.

El abogado de Justin Combs aseguró en un comunicado publicado por New York Post que las empresas no le han acusado de ningún delito ni han presentado demandas en su contra. “Justin no ha sido acusado de un crimen ni demandado civilmente respecto a estas acusaciones por una razón: no hizo nada malo”, remarcó el abogado Jeffrey Lichtman

La afición de Justin Combs con las fiestas desenfrenadas han sido comparadas con las freaks off que organizaba su padre, quien se encuentra en prisión por diversos delitos como abuso sexual, trafico sexual y crimen organizado.

Aunque no existe relación entre las fiestas organizadas por P Diddy y las que hacía su hijo, ambas celebraciones han sido comparadas por lo desenfrenadas que eran. Sin embargo, en las fiestas de P Diddy se cometieron delitos. La Fiscalía señaló que en esas fiestas el rapero drogaba a las mujeres y las forzaba a tener relaciones sexuales con otros hombres.

Justin Combs es el mayor de seis hijos del magnate de la música. Tras el arresto de Combs que derivó en un fuerte escándalo por las acusaciones de delitos sexuales, los hijos del rapero salieron en su defensa.

“Muchos han emitido juicios sin tener en cuenta la verdad, basándose en acusaciones y teorías conspirativas que han circulado en redes. Nos mantenemos unidos, apoyándote en cada paso del camino. Sabemos que la verdad prevalecerá y nada quebrará nuestra fuerza como familia”, dijeron sus hijos en un comunicado.

