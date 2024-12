David Ortiz sobre Juan Soto: “Vale todo el dinero del mundo”

El miembro del Salón de la Fama David Ortiz habló recientemente sobre la expectativa que ha generado en las Grandes Ligas el equipo con el cual firmará Juan Soto y el dinero que recibirá, algo que según la leyenda de Boston Red Sox es una cifra incalculable.

En una visita reciente al podcast de Molusco TV, Ortiz dijo sin miedo a equivocarse que la divisa que pague a Soto asegurará los servicios de un jugador que tiene un valor inmenso por combinar su estilo de juego con actitud, carácter, madurez e inteligencia para un pelotero de apenas 25 años.

“Te voy a decir algo: Juan Soto vale todo el dinero del mundo. Juan Soto es el full package. Para mí, entre los peloteros latinos, tiene el mejor perfil que he visto. Este muchacho con apenas 25 años viene de una familia que le ha dado una excelente educación, es brillante, abla inglés como si fuera un nativo. Pero más allá de eso, su inteligencia y madurez en el juego a esta edad no tienen precio. Eso, hoy en día, no tiene comparación”, comenzó analizando el perfil que muestra el zurdo con cada visita al home.

Posteriormente quiso no ahondar directamente en números pero habló del conocimiento de Soto de la zona de strike, muy por encima de otras figuras de las Grandes Ligas como Shohei Ohtani o Aaron Judge.

“De sus números ni te voy a hablar, porque ya sabemos que están a otro nivel. Pero, para mí, Soto es el bateador más fino de Grandes Ligas, libra por libra. Su conocimiento de la zona de strike está por encima de Aaron Judge y, te lo digo, incluso por encima del mismo Shohei Ohtani. ¿Por qué? Porque Soto es extremadamente selectivo en la zona de strike. Es diferente. Si hablamos de bateadores de fuerza, está bien, podemos hablar de Ohtani o de Judge. Pero cuando se trata del conocimiento de la zona de strike, Juan Soto no tiene hoyos en su swing”, añadió Ortiz.

Juan Soto viene de llevar a los Yankees a su primera Serie Mundial desde 2009, tras imponer registros personales de cuadrangulares (41) e impulsadas (109). FOTO: AP Photo/Godofredo A. Vásquez.

Más adelante explicó el proceso de Soto de estudiar a los lanzadores rivales y aprender cuál es el mejor momento para hacer swing, algo que cuenta Ortiz también aplicó durante su estancia de 20 años en Las Mayores.

“Mucha gente no entiende esto, pero cuando yo empecé a estudiar la zona de strike, eso fue lo que me convirtió en uno de los bateadores más peligrosos. Los bateadores como él, como yo en su momento, como Judge o como Ohtani, siempre reciben lanzamientos fuera de la zona. Los pitchers intentan hacerte fallar con bolas fuera de la zona”, recordó tres veces campeón de la Serie Mundial.

“¿La diferencia? Soto no cae en esa trampa. Judge, a veces, se mete en problemas con esas bolas. Ohtani también. Pero Juan Soto no lo hace. Eso lo pone a otro nivel. Mira su porcentaje de embasado. Eso lo dice todo”, expresó.

Ortiz se ha desenvuelto los últimos años en las transmisiones deportivas para FOX Sports. FOTO: AP Photo/Julio Cortez.

Por último habló de los rumores que vinculan a Soto con Red Sox y cuán importante y fácil sería armar un equipo partiendo desde un pelotero así.

“Cuando estás en la agencia libre a esa edad, con esos niveles como jugador, puedes construir una organización alrededor de un pelotero como él. Soto es un líder. Cuando lo juntas con muchachos de su edad, ellos ven su lenguaje corporal, cómo trabaja y cómo se prepara, y quieren ser como él. Eso, en una organización joven, la puede convertir en un equipo peligroso”, finalizó Ortiz.

Durante la entrevista Ortiz tocó otros puntos claves como la anécdota que vivió con Carlos Delgado al inicio de su carrera, la histórica guerra que ha existido entre Puerto Rico y República Dominicana dentro del béisbol o su firma “de por vida” con los Patirrojos.

Mira el video de la entrevista a Ortiz aquí:

