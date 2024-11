Raphinha muy crítico tras la derrota del FC Barcelona: “Hemos bajado el nivel”

El FC Barcelona volvió a fallar por tercer partido consecutivo en la Liga. Y está vez en casa y en el partido que quería servir de guinda a la fiesta del 125 aniversario que se celebró en el Gran Teatro del Liceu.

La plantilla, precisamente, se fue antes de la hora pensando en el duelo ante Las Palmas, pero no sirvió de nada. El equipo no anda demasiado fino, como si hubiera olvidado todo lo que hizo de forma excelente en los primeros partidos de temporada. La situación no es grave pero empieza a preocupar y se necesita una reacción.

El futbolista brasileño del Barcelona Rafael Dias ‘Raphinha’ afirmó, tras la derrota contra la UD Las Palmas (1-2), que su equipo está haciendo mal “muchas cosas” en los tres últimos pinchazos que ha sufrido en LaLiga EA Sports.

En declaraciones a Movistar LaLiga, el delantero de Porto Alegre admitió que está muy enfadado y se mostró crítico con la actuación del equipo ante el conjunto canario.

“Hemos bajado el nivel de lo que estábamos haciendo y eso nos está complicando los partidos. Tenemos que seguir trabajando e intentar mejorar lo que estamos haciendo mal”, argumentó.

En este sentido, instó a sus compañeros a “dar la vuelta” a este bache en LaLiga, en la que el Barça suma un punto de los últimos nueve posibles, en el partido del próximo martes contra el Mallorca.

El brasileño, que ante el Las Palmas anotó su decimocuarto gol de la temporada, puntualizó que a él no le importa marcar y que su único objetivo es ganar partidos. “Si no ganamos, no salgo satisfecho con el partido. Teníamos que ganar”, lamentó.

El equipo azulgrana ha sumado un punto de nueve posibles y ha mandado al garete toda la gran ventaja que tenía sobre el Real Madrid, que si gana mañana y el partido aplazado los superará en la clasificación. Y el Atlético se ha acercado muchísimo a los de Hansi Flick.

Hansi Flick muy crítico también

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido que “es una gran decepción” haber perdido este sábado contra la UD Las Palmas y, de este modo, haber enlazado la tercera jornada consecutiva sin ganar.

“El principal problema es que hemos creado oportunidades y no las hemos aprovechado. Hemos tenido el 70% de posesión y hemos disparado 27 veces”, ha declarado el técnico germano desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Flick ha opinado que el equipo están encajando más goles en los últimos partidos por un problema colectivo: “La defensa no tiene que ver con los últimos cuatro jugadores, sino con la unidad del equipo, como al principio de la temporada”. “Quizás hemos cometido algunos errores, pero no son cosa solo de la defensa, sino que han empezado delante”, ha añadido.

Pese a esta racha adversa de tres jornadas sin ganar, el técnico alemán ha subrayado que tiene “un excelente equipo” y confía en la “calidad” de sus pupilos para revertir la situación. “Cuando jugamos como un equipo, cuando todos defendemos y atacamos bien, podemos ganar a cualquiera. Si no lo hacemos así, si algunos están desconectados las cosas van mal”, ha remarcado.

Seguir leyendo:

Ignacio Rivero lanza promesa a la afición de Cruz Azul en la Liguilla

FIFA revisó y calificó todas las sedes del Mundial 2030

Barcelona vs Las Palmas: dónde verlo en vivo y horario del juego por La Liga en Estados Unidos