Pepe Aguilar aclara que no paga para que Ángela Aguilar sea invitada a eventos

El cantante mexicano Pepe Aguilar respondió a los señalamientos que han hecho usuarios en redes sociales asegurando que el artista paga para que su hija Ángela Aguilar sea invitada a eventos y premiaciones. Según especulan en redes, esta sería una estrategia para lavar la imagen de la joven artista que desde mediados de año ha estado envuelta en una gran polémica por su relación con el cantante Christian Nodal.

Es por eso que el jefe de la Dinastía Aguilar decidió tomarse un momento para aclarar los señalamientos en su contra y negar que influya de alguna manera en los eventos a los que Ángela Aguilar es invitada.

Pepe Aguilar aclaró que su intención es decir la verdad y no le interesa que se genere un pleito.

“Estoy viendo unos comentarios muy interesantes en línea. Casi no contesto, pero hoy sí les voy contestar. No quiero echar pleito, nada más les voy a decir lo que es la verdad”, comenzó diciendo el intérprete de ‘Por mujeres como tu’.

De manera irónica agradeció que piensen que tiene tanto poder y dinero como para influir de esa manera en la carrera de su hija.

“No sé si agradecerles o comentarles este rollo, porque que me tengan en tan alta estima; que piensen que tengo tanta lana y tanto poder, gracias carnales. Muchas gracias, la verdad, pero no, no es por ahí. Dicen que pago para que Ángela la inviten a todos los lugares donde se han presentado. ¡No, qué pasó!”.

De esta forma pretende aclarar los rumores que giran en torno a su hija y la supuesta estrategia para lavar su imagen.

Además, Pepe Aguilar desmintió los rumores de que supuestamente su familia había decidido mudarse de México y no tocar más en su país natal, esto debido a las intensas críticas que ha recibido su hija menor por su polémica relación y veloz matrimonio con Christian Nodal.

“‘Dicen en las redes que los Aguilar no volverán a dar un show en México y que se irán del país’. Que me voy a anda yendo del país ¡por el amor de Dios! Y cómo voy a dejar de tocar en México. No crean tarugadas”, aclaró.

Pepe Aguilar aprovechó el momento para promocionar su espectáculo ‘Jaripeo Sin Frontera’ con el que se presentará, junto a sus hijos Leonardo y Ángela como invitados, en varios estados de México como Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, entre otros.

Durante todo el video Pepe Aguilar demostró su buen humor e incluso se burló de varios de los rumores que giran en torno a su familia.

Sigue leyendo: