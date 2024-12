Gustavo Lema deja abierta su salida de los Pumas de la UNAM

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Gustavo Lema, reconoció la contundente victoria de Rayados de Monterrey en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y que representó la eliminación de su equipo en la Liguilla para acabar así con su gran torneo y con las aspiraciones de quedar campeones.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro el estratega sostuvo que el equipo hizo lo mejor posible para poder tener una gran actuación dentro del terreno de juego pero al final Rayados logró ser superior en todos los aspectos; al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de su salida de la organización al no poder llegar más lejos dentro de la Liguilla.

“Es Pumas y no nos alcanza a ninguno. A ninguno nos alcanza con todos estos buenos valores y estadísticas que conseguimos. Queremos más y Pumas está por delante, está por delante. Así que no nos hemos detenido en eso. Ahora terminó el torneo para nosotros, nos sentaremos y veremos cómo sigue”, expresó.

“Esa es la sensación fea de no poder contra algunas cosas que no podemos manejar, dentro de la cancha hubiéramos sido más efectivos, igual hicimos tres goles, dominamos gran parte del juego, estuvimos siempre en partido incluso en situaciones complejas”, agregó en sus declaraciones.

De igual forma Gustavo Lema habló sobre la participación de Lucas Ocampos, quien se consagró como una de las figuras más determinantes de esta llave que terminó dándole la clasificación a las semifinales del torneo Apertura 2024 a La Pandilla.

“Patearon cinco tiros y nos hicieron cinco goles, no es casual. Perdimos con una institución poderosísima que lo demuestra dentro de la cancha y afuera de la cancha. Hoy hay un gol que es clave, de Lucas Ocampos, que es un jugadorazo que vale lo que vale toda la plantilla nuestra y que no tendría que haber jugado”, concluyó.

Arbitraje

Para finalizar, el entrenador de los Pumas de la UNAM cuestionó la actuación el arbitraje realizado por Antonio Ortiz y el resto de sus compañeros al considerar que estuvo en desacuerdo con algunas de las acciones realizadas por ellos durante el partido.

“Eso puede pasar, que vean penal, que no vean penal, que en una cancha vean penal y en la otra no. Te tocan contra, es fútbol, puede pasar. Después hay la primera amarilla de ellos al minuto 83. Hay cosas que te van cargando de una energía negativa. Me vinieron a preguntar si quería el tiempo adicional. Me pareció raro. Están las grabaciones. Ahora que se puede apelar, vamos a ir por las vías que se pueden ejercer para que se escuchen las grabaciones. No entendí que me quisieron preguntar si quería tiempo adicional o no”, concluyó.

