Thalía expresa cómo se siente tras la muerte de su hermana, Ernestina Sodi: “Me siento muy vulnerable”

La cantante mexicana Thalía se pronunció por primera vez sobre la muerte de su hermana Ernestina Sodi, de 64 años, ocurrida el pasado 8 de noviembre. La artista estrenó su podcast Zoom In y en su primer episodio decidió abrir su corazón para hablar sobre el fallecimiento de su hermana y de cómo se siente al respecto.

El 8 de noviembre Ernestina Sodi, escritora y periodista mexicana, falleció debido a la ruptura de su arteria aorta lo que le causó dos infartos. Su hija Camila Sodi fue la encargada de anunciar el fallecimiento de su madre. El fallecimiento de Ernestina dejó una profunda herida en la familia y conmocionó a la cultura mexicana.

Desde la muerte de su hermana, Thalía le dedicó un sentido post en Instagram, pero no habló públicamente al respecto hasta ahora. En el primer episodio de su podcast Thalía aseguró que siente que aún no ha podido superar por completo el fallecimiento de su hermana.

“Me siento, cariños, como si me hubiera pasado un tráiler por encima, hagan de cuenta que me pegó un tren a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espaldas en un pavimento sólido de concreto, así me siento. Me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me siento fuerte. Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia”, expresó Thalía en el video publicado en el canal de Youtube.

La intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ expresó cuánto extraña a su hermana y aseguró que es una “pérdida irremplazable”. Extraño su presencia, sus sonrisas, sus manos llenas de caricias, y sus ojos llenos de historias. Su ausencia es un vacío irremplazable”, dijo.

Thalía manifestó cómo la fe en la vida después de la muerte la ayuda a afrontar el duelo. “Para quienes hemos perdido a un ser querido, encontrar sentido en medio del dolor puede parecer imposible. Sin embargo, mi fe en Dios y en la vida después de la muerte me da esperanza. Sé que mi hermana está en un lugar mejor, pero eso no quita el dolor de no tenerla físicamente aquí”, compartió.

Además del podcast Zoom In, formato con el que Thalía planea tener un acercamiento más personal con sus fans, la cantante tiene otros proyectos en puerta. La artista lanzará su álbum “Navidad Melancólica”. Aunque barajó la posibilidad de suspender el lanzamiento por el duelo, decidió continuar con el proyecto que tiene como objetivo honrar los recuerdos de su infancia.

“Hubo momentos en que pensé en cancelar todo el lanzamiento de Navidad Melancólica, pero luego de una profunda reflexión, comprendí que la música es la mejor cura para el alma… En honor a mi hermana Ernestina, quien ama el arte, y todas sus manifestaciones, seguiré adelante con este release”, dijo.

