El aeropuerto de Seattle seguirá con los vuelos de deportación 

El estado de Seattle no podrá impedir vuelos de ICE, debido a que el tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos decidió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puede seguir utilizando el aeropuerto conocido como Boeing Field para realizar vuelos chárter de deportación.



AP informó que con este fallo se anula la orden ejecutiva emitida en 2019 por el condado de King, Washington, que buscaba impedir el uso del aeropuerto para estas operaciones, que a decir de Dow Constantine, pudieran constituir abusos de los derechos humanos por lo que los futuros contratos del aeropuerto prohibiría a los operadores prestar servicios a los vuelos de deportación.



Pese a los esfuerzos de Constantine, ICE optó por operar temporalmente desde un aeropuerto en Yakima, un lugar más alejado del centro de detención del noreste de ICE ubicado en Tacoma.



Un año más tarde, 2020, EE.UU. demandó al condado de King argumentando que la orden de Constantine discriminaba al gobierno federal y que violaba los términos del contrato de la Segunda Guerra Mundial que garantiza el derecho del gobierno federa a usar el aeropuerto.



El juez de distrito de Estados Unidos, Robert J. Bryan estuvo de acuerdo con la demanda del gobierno y Constantine emitió una nueva orden ejecutiva en la que no pretendía bloquear los vuelos, pero sí impedía que los recursos del condado de King ayudaran en las deportaciones.



Esta nueva orden, implementada en 2023, permitió la reanudación de vuelos de deportación desde el Boeing Field e incluyó medidas de transparencia, como las transmisiones en video de los vuelos.



Un nuevo fallo del Tribunal de Apelaciones del noveno circuito, emitido por unanimidad, refuerza la supremacía del gobierno federal en estas operaciones.



El condado de King expresó su desacuerdo con el fallo, pero no apelará la decisión.



“La decisión permite una afirmación cruda del poder federal para superar una expresión de valores locales, incluso sin ningún impacto real. Aunque no estamos de acuerdo, acataremos la orden judicial“, dijo Amy Enbysk, portavoz de la Oficina Ejecutiva del condado.



