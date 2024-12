En NY a partir de 2025 las mujeres tendrán 20 horas adicionales de licencia remunerada para chequear su embarazo

A partir del 1 de enero de 2025, cualquier neoyorquina embarazada que trabaje en el sector privado, podrá recibir 20 horas adicionales de licencia por enfermedad remunerada para sus chequeos prenatales.

A medida que esta política entra en vigencia, el estado de Nueva York afina una campaña de concientización pública, para notificar a los neoyorquinos elegibles y crear conciencia a los empleadores.

“Ninguna mujer embarazada en Nueva York, debería verse obligada a elegir entre un cheque de pago y un chequeo médico. Y es por eso que presioné para crear la primera política de licencia prenatal paga del país”, dijo la gobernadora Kathy Hochul. “Desde aumentar el salario mínimo hasta invertir en cuidado infantil asequible, estamos haciendo de Nueva York el mejor y más asequible lugar para criar una familia”.

Esta política, única en el país, otorga a los trabajadores la posibilidad de tomarse horas que deberán ser remuneradas, para cualquier cita médica relacionada con el embarazo.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York estima que alrededor de 130,000 mujeres en estado de gravidez por año, serán elegibles para este beneficio, y alrededor de 65,800 de ellas serán trabajadoras por horas.

La ley se aplica a todas

Los beneficios de tener un permiso para realizar chequeos médicos, durante el proceso de embarazo se suman a la Licencia Familiar Pagada del Estado de Nueva York, ambas acciones aspiran crear resultados saludables, sin poner en peligro el empleo o las finanzas del sector privado.

La ley se aplica a todos los empleadores privados en el estado, sin un umbral mínimo de empleados, y beneficia tanto a las empleadas a tiempo completo, como a las de tiempo parcial.

En Nueva York, las tasas de mortalidad infantil son más altas entre aquellas que no recibieron atención prenatal o no comenzaron a acceder a ella, hasta el tercer trimestre.

Sin embargo, demasiadas mujeres no pueden recibir esta atención, porque no pueden tomar licencias no remuneradas.

La gobernadora Hochul lanzó una campaña estatal para generar conciencia sobre la primera política de licencia prenatal remunerada del país. Crédito: Susan Watts | NY Governor Office

Mejores resultados

Un estudio reciente encontró que casi el 40% de las mujeres encinta, que no recibieron atención médica prenatal, informaron que esto se debía a la falta de licencias remuneradas o a una atención inasequible.

Los estudios compartidos por la gobernación de Nueva York muestran que la atención médica prenatal está altamente correlacionada con mejores resultados de salud para las madres y los bebés. Y que las mujeres embarazadas, que tienen acceso a visitas médicas prenatales regulares, tienen menos probabilidades de morir en el parto, y sus recién nacidos tienen más probabilidades de estar sanos.

En comparación con los bebés nacidos de madres, que recibieron atención prenatal, los bebés cuyas madres no recibieron atención prenatal, tenían tres veces más probabilidades de tener bajo peso al nacer, en promedio menos de 5,5 libras

El Departamento de Trabajo del Estado, tendrá a su cargo la campaña de concientización pública estatal de Nueva York, la cual tiene como objetivo dejar claro a los empleadores la innovadora política.

La campaña comenzará oficialmente con la presentación de anuncios en el Subway.

12 semanas de beneficios

Además de la licencia prenatal remunerada, como parte de su plan más amplio para mejorar la mortalidad materna e infantil, la gobernadora Hochul estableció 12 semanas de beneficios de licencia parental remunerada para más del 80% de la fuerza laboral del estado.

Además, se extendió la cobertura posparto, por hasta un año completo para las inscritas en Medicaid y Child Health Plus, se estableció una cobertura estatal de Medicaid para doulas, creó el primer directorio de doulas del estado y ha tomado medidas para eliminar la participación en los costos de ciertos beneficios relacionados con el embarazo para las inscritas en el Plan Esencial o los Planes de Salud Calificados del estado.

El sistema de cuidado infantil financiado con fondos públicos de Nueva York, (y la nueva aplicación en línea lanzada en julio) es parte del esfuerzo, para hacer que el cuidado infantil sea más asequible, accesible y equitativo para las familias.

¿Qué incluye esta política?

Exámenes físicos

Procedimientos médicos

Monitoreo

Pruebas

Conversaciones con un proveedor de atención médica necesarias para garantizar un embarazo saludable

Tratamiento de fertilidad