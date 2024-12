No uses ninguna de estas contraseñas: los 50 passwords más fáciles de hackear

En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad en línea es un tema crucial. Desde redes sociales hasta aplicaciones bancarias, las contraseñas son nuestra primera línea de defensa contra ciberataques. Sin embargo, muchas personas siguen utilizando combinaciones débiles y predecibles, lo que las deja vulnerables.

Por sexto año consecutivo, NordPass, un administrador de contraseñas, ha publicado su lista de las 200 contraseñas más comunes.

Esta investigación resalta no solo las tendencias en malas prácticas de seguridad, sino también la urgencia de adoptar medidas más efectivas para proteger nuestra información en línea.

El dominio de la contraseña “123456”

A pesar de las advertencias, la contraseña “123456” se mantiene como la más utilizada a nivel mundial. Según NordPass, esta sencilla combinación ha encabezado el ránking en 5 de los últimos 6 años. Otros términos predecibles, como “password” y secuencias como “qwerty”, también figuran entre las más frecuentes.

Este informe fue elaborado en colaboración con NordStellar, una plataforma de gestión de exposición a amenazas. Ambas compañías analizaron 2.5 terabytes de datos de 44 países, provenientes de fuentes públicas, incluidos datos filtrados en la dark web.

Hay contraseñas tan sencilla que los hackers logran descifrarlas en un parpadeo. (Foto: Shuttersock)

El listado de las 50 contraseñas más comunes

1) 123456

2) 123456789

3) 12345678

4) password

5) qwerty123

6) qwerty1

7) 111111

8) 12345

9) secret

10) 123123

11) 1234567890

12) 1234567890

13) 123456

14) 000000

15) qwerty

16) abc123

17) password1

18) iloveyou

19) 11111111

20) dragon

21) monkey

22) 123123123

23) 123321

24) qwertyuiop

25) 00000000

26) Password

27) 654321

28) target123

29) tinkle

30) zag12wsx

31) 1g2w3e4r

32) gwerty123

33) gwerty

34) 666666

35) 1q2w3e4r5t

36) Qwerty123

37) 987654321

38) 1q2w3e4r

39) a123456

40) 1qaz2wsx

41) 121212

42) abcd1234

43) asdfghjkl

44) 123456a

45) 88888888

46) Qwerty123!

47) Qwerty!

48) 112233

49) q1w2e3r4t5y6

50) football

Por qué seguimos usando contraseñas débiles

La razón detrás de la prevalencia de contraseñas débiles es la conveniencia. Muchas personas priorizan la facilidad para recordarlas sobre la seguridad, cayendo en patrones peligrosos como:

* Uso de números secuenciales (“12345”).

* Repetición de caracteres (“aaaaaa”).

* Inclusión de información personal como nombres, fechas de nacimiento o palabras comunes.

Estos hábitos no solo facilitan la tarea de los hackers, sino que también reducen considerablemente el tiempo que tardan en descifrar las contraseñas.

Los administradores de contraseñas son muy útiles para mantener a salvo tu información personal. (Foto: Shutterstock)

Cómo crear una contraseña segura

Para proteger tus cuentas, es crucial diseñar contraseñas robustas. NordPass recomienda seguir estos pasos:

1) Opta por la longitud: Asegúrate de que tus contraseñas tengan al menos 20 caracteres, aunque la plataforma solo exija ocho.

2) Varía los elementos: Mezcla letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos especiales como %, @ o &.

3) Evita lo obvio: No uses palabras comunes, nombres propios ni fechas relacionadas contigo.

4) No reutilices contraseñas: Cada cuenta debe tener una contraseña única.

5) Una buena práctica es pensar en una frase fácil de recordar y transformarla con caracteres adicionales. Por ejemplo: “M1Gat0F3liz!”

Administradores de contraseñas: la mejor solución

Gestionar múltiples contraseñas únicas y complejas puede parecer un desafío, pero los administradores de contraseñas lo simplifican. Estas herramientas almacenan de forma segura todas tus contraseñas y pueden generar combinaciones fuertes para cada cuenta.

De acuerdo con el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido (NCSC, por sus siglas en inglés), los administradores de contraseñas son la forma más segura de gestionar credenciales. Una vez que accedes a tu administrador, este recuerda y organiza tus contraseñas por ti, eliminando la necesidad de memorizarlas todas.

Otra opción válida es guardar contraseñas en navegadores web, pero solo en dispositivos personales. En entornos compartidos o públicos, esta práctica puede ser riesgosa.

Ignorar la seguridad de las contraseñas puede tener consecuencias graves, como:

* Robo de identidad: Los hackers pueden acceder a información personal y financiera.

* Pérdidas económicas: Desde cargos no autorizados hasta extorsiones.

* Filtración de datos: Contraseñas débiles facilitan el acceso a bases de datos confidenciales.

Además, los cibercriminales explotan regularmente contraseñas obtenidas de filtraciones pasadas. Si utilizas combinaciones comunes o reutilizas contraseñas, tus cuentas están en alto riesgo.

Sigue leyendo:

* Las 10 contraseñas más inseguras del mundo (y cómo crear mejores claves de acceso para tus cuentas)

* Así puedes desbloquear tu celular si olvidas la contraseña

* Por qué ahora dicen que las contraseñas simples son mejores